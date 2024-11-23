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又見鬼切車禍！18歲男載嫩妹「被撞飛重摔」機車粉碎　恐怖畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區昨（23）日發生2起鬼切車禍，其中1起發生在大明路、永隆路口，52歲賴姓女子疑被前方車輛遮住視線，未確認對向來車貿然左轉，與對向直行的18歲宋姓騎士相撞，造成宋男多處擦挫傷，送往大里仁愛醫院治療。詳細車禍原因及經過，有待交大進一步分析研判。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲宋男連人帶車在空中翻轉一圈、重摔在地，機車幾乎解體。（圖／民眾提供）

警方調查，賴女昨晚6時許駕駛自小客車沿大里區大明路左轉永隆路，宋男騎車載著17歲陳姓女子，沿大明路往五權南路方向直行，雙方在路口發生碰撞。

路口監視器顯示，賴女行經路口處時對向車道有一輛黑色轎車正在待轉，視線遭到遮蔽，但賴女未停下車輛查看對向有無來車，即直接左轉，車頭探出時疑似發現對向有多部機車迎面急駛而來，她才立刻停車，卻為時已晚，仍與宋男的機車相撞，宋男和陳女連人帶車在空中翻轉一圈、重摔在地，機車幾乎解體，2人也痛得爬不起身。

▲雙方在大明路、永隆路口發生碰撞。（圖／民眾提供）

警方到場對雙方進行酒測，無酒駕情形；宋男送至大里仁愛醫院就醫，有胸痛、腳部多處擦挫傷，幸無大礙，於昨晚自行離院。

此外，昨天下午3時許，大里區東榮路、西榮路口也發生另一起鬼切車禍，61歲黃姓男子騎車違規跨越雙黃線左切，撞上對向、將6月大男嬰綁在胸前的28歲林姓女騎士，車禍造成男嬰傷重不治，林、黃送醫治療；由於林女未將男嬰做足安全措施、也未戴安全帽，與肇事的黃男同時被警方依過失致死罪嫌移送法辦。

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