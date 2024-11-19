【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

圖、文／老協珍提供

令人引頸期盼的知名年菜品牌老協珍，今年首度攜手「寶可夢」推出聯名限定佛跳牆、芋頭炊粉！尚未開賣已在社群平台掀起熱潮，當天活動才開跑2小時，佛跳牆即全數熱銷一空！讓不少民眾捶心肝哀嚎：「我才晚了一步就都沒有貨了！」此款商品一舉點燃市場熱情，展現老協珍的品牌魅力與寶可夢的超凡吸引力，對於尚未搶到的消費者，老協珍也貼心提醒，目前官網上，寶可夢的芋頭炊粉還買得到，此外，家樂福線上購物平台也有販售此次的聯名商品，數量有限，敬請把握機會！

這次搶購速度驚呆網友！老協珍表示，佛跳牆一開賣，官網訪客流量瞬間暴增，伺服器承受不住粉絲瘋狂刷新導致大當機。網友在社群平台哀號：「開了好幾個視窗刷還沒買到！」、「拜託加量生產」就連外國網友也紛紛敲碗詢問：「請問這種聯名國外買的到嗎？」、「皮卡丘配佛跳牆！！！這根本最頂年夜飯」，有幸搶到商品的粉絲也激動炫耀：「感覺像中了頭獎一樣開心！」

老協珍的創意年年再掀新潮，銷售更是屢創佳績！ 談及過年必吃的年菜時，老協珍佛跳牆也必定入列！這次的聯名佛跳牆，堪稱超高CP值，不僅用料十分講究，皮卡丘造型甕更是俘虜了粉絲的心，百年傳統結合寶可夢強大魅力，美食與潮流完美融合，聯名可謂所向無敵，讓年菜不僅好吃、更具收藏價值。老協珍也表示：「這次的銷售表現遠超預期！未來我們將繼續挑戰創新，為消費者帶來更多耳目一新的驚喜體驗。」