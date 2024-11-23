勞動部霸凌案越查越模糊！王婉諭揭5大疑點：不是道歉就一筆勾消

記者閔文昱／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員疑因遭前分署長謝宜容職場霸凌而輕生。事情爆發後，總統賴清德、行政院長卓榮泰接連道歉，勞動部長何佩珊請辭，謝宜容則在22日錄影片致歉。不過，時代力量黨主席王婉諭直言，被掩蓋的真相不是部長、院長、總統接連道歉，就可以一筆勾消，整個過程中仍有5大疑點，呼籲卓榮泰啟動院級調查小組，並徹底清查勞動部系統性的職場霸凌。

王婉諭22日晚間在臉書發文指出，吳姓公務員的離開，其實還有好幾個疑點沒有釐清，整個過程中其實有很多機會可以救下這個年輕的生命，「但勞動部守舊、封閉的共犯結構，讓我們一而再、再而三的錯過機會。」

▲行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

王婉諭揭露，第一個疑點是「吃案威脅」，今年2月20日謝宜容遭王安邦次長約談後，隔天就火速發函警告北分署的同仁不可洩漏公務機密，此事直到現在勞動部都沒有人願意承認，反倒是一堆捕風捉影的放話新聞滿天飛，「請教時任勞動部長許銘春、督導勞發署的次長許傳盛，你們真的完全不知道這件事嗎？你們完全沒有指示嗎？」

第二個疑點「最後稻草」，王婉諭質疑，11月1日下午，是誰大罵退件「智能就業服務系統需求書」草案，要求吳姓公務員在休假日後的周一11月4日交件？第三「冷酷無助」，到了11月3日，吳姓公務員周日前往加班，晚間家屬聯絡不上吳姓公務員，據傳有前往北分署找人，「當時為什麼沒有人協助她？北分署完全不知道這件事嗎？等到隔天上班才由同仁發現吳員輕生？」

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

王婉諭指出，第四個疑點「藐視死者」，11月4日上午在現場指揮，拒絕急救人員披上白布、搭乘貨梯的主管是誰？引發後續不尊重死者爭議的，究竟是分署長謝宜容，還是副分署長李燕玲？最後「拖延調查」，11月8日在輿論尚未炸鍋、事情真相尚待釐清的時刻，「為什麼要等4天，勞動部才宣布啟動調查？」

王婉諭痛批，從「目的良善」的調查報告公布至今，即便各界譁然、部長下台，還是有許多事實還沒釐清，甚至越來越模糊，雖然目前檢調已宣布要介入調查，但司法調查的盲點，就是終究無法改變組織文化、無法改變整個顢頇的勞動部。

▲勞動部霸凌案。（圖／記者曾筠淇製，點圖可放大）

為此，王婉諭也呼籲行政院卓榮泰，現行的勞動部調查機制已徹底失能，請啟動院級調查小組，把曾經遭受霸凌的離退職夥伴找回來好好訪談；同時，更要徹底清查勞動部系統性的職場霸凌，調換、懲處所有在整個霸凌文化與環境中，不斷包庇、放縱，甚至是參與其中的高階主管。