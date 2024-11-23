勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝周圍人恐怖下場

▲謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者鄒鎮宇／綜合報導

勞動部發生職場霸凌害公務員輕生，引發社會關注，而目前又傳出意外發生當下，救護人員獲報到場，卻因高層指示「貨梯只是長官使用」，並用輪椅運送遺體，也沒蓋白布，事後勞動部、謝宜榮及消防局都有澄清說法。對此，命理師表示，若真如傳聞所說，那包庇、掩飾等周圍人員都會被波及。

有媒體轉述勞動部員工爆料，吳姓員工死亡時，未上擔架搭乘最近的電梯離開，反而是進行急救後，將屍僵的遺體塞到類似輪椅的物品上，推進貨梯下樓，再搭乘救護車離開。

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對此，新北消防局表示，到場確認時吳男已屍僵，但屍僵不完全符合死亡定義，且家屬不在場，依照流程聯繫家屬後，才對吳進行急救並送醫；除非家屬到場，得到對方同意的情況下才會放棄急救。此外，因要進入的電梯狹小難以搬運，才以椅式擔架進行運送。

▲輪椅示意圖。（圖／取自免費圖庫pxhere）



易經預言家、網路宮廟「知臨仙境」執行長高輔進老師表示，往生者，卻被硬生生的，凹成坐輪椅狀，推離陳屍現場，如果用正常法律角度，來解讀這故意作為，恐涉及「故意加重傷害」的概念；另外，再從事件的蝴蝶效應，來看因果關係，會有如此不幸的結果，恐有的是包庇，有的掩飾，有的無作為，恐又形成一個「犯罪產業鏈」的結構網。

高輔進老師指出，在亡者怒氣、怨恨之氣未散的情境下，相關的人易遭波及，輕者易不順、頻破財，常生病又醫不好，嚴重的恐禍延子孫，易長畸形兒或早夭。

高輔進建議，陽界的人，擅自作主張，不按規矩處理大體，或不按規章完善陰間的事，其反噬的力道，怕是什麼原因造成，極可能會讓當事者都不知道；這一輕生事件，有連坐、相關的人，至少前往亡者前真心懺悔、道歉，尋求原諒，或透過民俗的宗教力量，請神明做主，化解這怒氣、怨氣，讓冥冥之中的傷害，能降到最低，避免遭反噬。