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大陸 大陸焦點 特派現場

凌晨入住飯店　情侶恩愛一半「2男刷卡開門」！嚇到滾下床

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲大陸一對情侶入住飯店，親熱一半房門被打開。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

入住飯店應該享有隱私，突然被開門任誰都會嚇到！一名莫姓男子17日帶著女友，入住廣東深圳的某間飯店客房，沒想到凌晨進行親密接觸時，竟突然被2名陌生男子開門，嚇得2人直接滾下床，也氣得大罵「造成心理陰影」。

綜合陸媒報導，莫男16日深夜透過旅遊平台，訂購該間飯店的大床房，不過17日凌晨1點飯店、登記入住時卻被告知，大床房已經賣完，只好換成一間雙床房。

莫男與女友入住後不久，便開始在床上親熱，怎料2人的親密行為進行到一半，突然有2名陌生男子拿刷了房卡，並且將房門打開，嚇得2人直接滾下床。

▲▼情侶入住飯店以後，在房間內做親密行為，豈料親熱一半被開門。（圖／翻攝微博）

▲事發的飯店拒絕賠償精神損失，受害者報警處理。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

莫男指控，雖然2名男子開門後立即退出，並未造成其他的損失及傷害，但他與女友因此開始失眠，精神、心理上受到很大的傷害，往後親密行為時，可能心中都會想著「會不會有人推門而入」，已留下了極大的陰影。

事件發生以後，莫男聯繫飯店經理，對方卻以「住得太遠」為由，拒絕幫忙處理，他在無奈之下，只能選擇報警。對此，飯店方表示，願意退回房費，並且賠償3晚的住宿價格，總共賠償1,236元（人民幣，下同，約新台幣5,559元），但不願給予精神損失費，也不會讓涉案的員工道歉，雙方將對簿公堂。

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