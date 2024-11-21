藏也藏不住的愛意！　12星座偷偷喜歡著你的表現大公開

▲牡羊對喜歡的人總是隱藏不住自己的熱情和喜愛。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

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很多時候一個人的好感，不會輕易展現出來，但可能在不知不覺中其實早已表現出喜歡的訊號。《星座好朋友》為大家整理出，12星座的哪些行為可能正透露著自己對你的愛意呢，一起參考看看。

就愛找你聊天

處女座、天秤座、射手座

處女是比較被動的類型，沒有習慣主動找誰聊天，可這樣的他卻經常主動地找你聊天，那很有可能就是處女座對你有好感的暗示了。天秤擅長社交，但不代表他們總會經常的主動，不過他卻經常找話題和你聊天，甚至過程都很開心，那就可以看出他們的喜歡了。雖然射手愛聊天，可他們不會對誰都那麼主動，但當他總是主動的找你時，甚至不會讓話題結束，就是在暗示你，他也喜歡著你。

看你的眼神和其他人不一樣

雙子座、獅子座、天蠍座

雙子要是看你的眼神充滿著深情，那你就可以知道他是喜歡你的，畢竟雙子的眼神是最藏不住愛意的。喜歡你的獅子，絕對是明目張膽的，並不會有所隱藏，尤其看你的眼神充滿著佔有欲，絕對超級明顯。天蠍的愛非常炙熱，尤其在看著自己喜歡的人時，那帶著愛與溫柔的眼神，甚至比直接告白還更讓人心動。

▲天蠍看著自己喜歡的人時，充滿愛與溫柔的眼神，甚至比直接告白更讓人心動。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

常常跟你單獨相處

牡羊座、巨蟹座、水瓶座

牡羊喜歡一個人可是非常主動的，尤其他不會錯過能與你單獨相處的機會，畢竟直接的牡羊肯定要抓住這樣的機會更加的了解你。巨蟹的自我保護意識很強，並不會和異性單獨相處，可這樣的他卻總是經常製造機會和你單獨相處時，再再流露出他們的心意。水瓶非常重視自己的獨立空間，可這樣的他卻經常和你相處，甚至還會主動製造和你相處的機會。

喜歡給你送禮物

金牛座、魔羯座、雙魚座

金牛從不會對一個不在乎的人用心或是花錢，不過當他願意對你這樣做，甚至沒有浪漫細胞的他還給你準備驚喜，那這樣明顯的暗示就在和你訴說著他們的喜歡。魔羯平常不是個浪漫的人，可卻對你特別用心，或許有些笨拙，但在行動上會表現出喜歡你的暗示，絕對讓你能明顯感受到。雙魚最會耍浪漫了，甚至對你特別用心時，要知道，雙魚的浪漫並不是對誰都會輕易表現出來的。