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水溝蓋不平害破相！女騎士慘摔滿身傷　國賠求償近百萬…結果曝

▲▼ 高雄單車女騎士行經多納林道下坡段時，因水溝蓋縫隙與路面高低差摔車破相。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

▲高雄單車女騎士行經多納林道下坡段時，因水溝蓋縫隙與路面高低差摔車破相。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

高雄一名46歲鄭姓女子騎單車行經高132鄉道與多納林道三岔路交叉口時，因鋸齒型格柵板水溝蓋鋼條斷裂，前輪卡進縫隙裡，害她摔車破相，提起國賠求償96萬餘元。橋頭地院審理後，判賠21萬餘元。

判決指出，2022年2月28日上午10時59分，鄭女與配偶一同騎在多納林道下坡段時，因水溝蓋之兩片鋸齒型格柵式水溝蓋填補間隙之鋼條斷裂、外露未修復，且無橫向金屬填補長條形空缺，形成約寬2.8公分、長45公分的縫隙空間，自行車正好卡入縫隙中，再撞上斷裂的鋼條，鄭女當場連人帶車向下重摔，滾了一圈以面朝下姿勢倒地。

鄭女受有上嘴唇人中旁開放性穿透撕裂傷、上排右門牙斷裂，嚴重破相，臉部、肩、頸、手肘、手腕等多處擦傷、肩、頸、背部、肌肉拉傷挫傷等多處傷勢；且自行車前輪外胎破裂、碳纖維輪框爆裂裂開、人身物品多樣損壞。

▲▼ 高雄單車女騎士行經多納林道下坡段時，因水溝蓋縫隙與路面高低差摔車破相。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

鄭女主張，高雄市茂林區公所身為管理機關，未於該路段設置警告標語、標示，亦未修復，顯未盡到道路巡視、維護之責任，求償醫藥費、車損、隨身物品受損、不能工作之損失、看護費以及精神慰撫金等，提起國賠求償共96萬5420元。

茂林區公所表示，2020年至2022年間均有定期發包委外廠商進行養護，已盡管理維護責任，且事故發生係因鄭女未依規定靠右邊路側行駛，故與水溝蓋設置不當、管理維護無因果關係，請求駁回。

橋頭地院認為，水溝蓋與馬路存有高低落差，加上2.8公分、長45公分的縫隙，確實可能產生跳動、行車不穩而影響行車安全、順暢，肇致交通事故發生，且外包商未曾發現早在事故發生前就有路面瑕疵，未能及時修復，代表管理有瑕疵，國賠酌減為21萬7141元。可上訴。

▲▼ 高雄單車女騎士行經多納林道下坡段時，因水溝蓋縫隙與路面高低差摔車破相。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

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