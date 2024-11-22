快訊／新北第二行政中心工地「2吊塔掉落」1死3傷！　工人送醫亡

記者黃彥傑、戴若涵／新北報導

新北市三重區重新路五段、五谷王南街路口旁工地（新北第二行政中心），22日上午9時40分發生工安意外！現場兩座吊塔因不明原因掉落，警消獲報後趕赴現場處理，抵達後發現一名60多歲工人頭部撕裂傷、一名50多歲工人已失去生命跡象、一名50多歲男工人頭部擦傷，另一名30多歲工人則是摔落在12樓防墜網上，受有身體擦挫傷，趕緊將人救下並送醫搶救，其中命危工人因傷勢過重，經搶救過後仍不幸宣告不治。

▲新北第二行政中心工地工安意外，釀成1死3傷。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）