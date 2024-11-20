不爽轉彎車硬卡　騎士「長按喇叭比中指」逆轉獲無罪

記者黃翊婷／新北報導

騎士阿祥（化名）去年11月間騎車外出時，因不滿一名汽車駕駛從停車場左轉進入道路，沒有保持安全距離，憤而長按喇叭、比中指，一審被依公然侮辱罪判處罰金3000元。不過，全案上訴至二審之後，新北地院法官認為，阿祥是因為駕駛的行為危及生命安全才會怒比中指，並無侮辱之意，於是改判他無罪。

▲騎士阿祥不滿駕駛的開車方式，怒比中指，卻因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿祥去年11月間騎車行經新北市土城區中央路2段21巷，一名汽車駕駛從旁邊的停車場駛出並轉進21巷，卻沒有保持安全行車距離，他心生不滿，於是長按喇叭、比中指，隨即騎車離去，事後卻因此挨告，一審被依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日。

阿祥提出上訴並表示，他確實有對駕駛比中指，但當時駕駛直接從停車場衝出車道，他自認生命安全受到危害，才會帶著複雜的情緒比中指，沒有故意侮辱的意思。

新北地院二審法官檢視相關證據之後發現，駕駛從停車場車道駛出時，不到1秒就轉進21巷，過程中並未暫停注意是否有其他往來車輛，考量到駕駛與阿祥互不相識，也無宿怨，阿祥主張是因為駕駛的行為危及自身生命安全才會比中指，並非全然無據。

再者，法官表示，阿祥比中指的時間短暫，不到1秒，沒有持續謾罵或攻訐，應當屬於偶發、輕率的負面冒犯言行，縱使粗魯不雅，但冒犯及影響程度輕微，難認踰越一般人可以合理忍受的範圍，最終採信阿祥的說詞，裁定撤銷原判決，改判他無罪，全案仍可上訴。