空拍看湄洲媽祖羽化升天1037週年　3千人觀禮！5年一次盛大慶典

記者任以芳／湄洲島報導

昨天10月11日（農歷九月初九）是媽祖羽化升天紀念日。湄洲媽祖祖廟董事會盛大舉行紀念媽祖羽化升天1037週年大會暨海祭媽祖祈福大典。由於是每五年一次大型慶典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也親自出席觀禮，現場超過3千多人參加，透過空拍畫面來看震撼場景。

▲昨天10月11日（農歷九月初九）是媽祖羽化升天1037週年大會暨海祭媽祖祈福大典。 （圖／湄洲媽祖祖廟提供）

今年是媽祖信俗列入《人類非物質文化遺產保護代表作名錄》15週年，昨天10月11日（農歷九月初九）下午2點半，湄洲媽祖祖廟董事會舉行紀念媽祖羽化升天1037週年大會暨海祭媽祖祈福大典在湄洲島下山村深澳底海祭福船隆重舉行。

出席嘉賓大陸方面是福建省第十一屆人大常委會副主任、中華媽祖文化交流協會名譽會長袁錦貴，福建省人大常務委員會原副主任、福建省橋牌協會名譽會長莊先，莆田市人大常委會黨組書記、主任蘇永革；台灣方面嘉賓有中華媽祖文化交流協會副會長、湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金贊、巴西媽祖文化交流協會董事長楊志芳；台灣方面出席嘉賓有大甲鎮瀾宮董事長顏清標，媽祖聯誼會會長、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，嘉義新港奉天宮董事長何達煌，來自巴西、智利、澳大利亞、越南、阿根廷、加拿大、印尼以及台港澳等地共150多家媽祖文化機構，加上大陸本地遊客，超過3千多人參加海祭盛會。

▼ 湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金贊（前）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤出席參加 。 （圖／湄洲媽祖祖廟提供）

▲湄洲島下山村深澳底海祭福船隆重舉行媽祖羽化升天慶典 。 （圖／記者任以芳攝）

活動流程由主祭人、陪祭人就位，64位男女舞生、24位鼓手、36位封號旗手與儀仗隊、儀衛隊依序緩步登場，海祭媽祖祈福大典正式揭幕，進行神聖莊嚴古禮祭祀，之後穿插表演。

透過空拍畫面，祈福大典尾聲十分壯觀，媽祖金身後方升起一面寫著「世界和平女神」的巨型帆旗，林金贊、顏清標人攜海內外媽祖文化機構代表前往舞台後方，上船進行放生禮，隨後施放盛大彩色煙花，28艘漁船鳴笛駛向遠方。

▼ 湄洲媽祖羽化升天1037年紀念日慶典莊嚴隆重。 （圖／記者任以芳攝）

▲湄洲媽祖金身在湄洲島巡安五天四夜 。 （圖／湄洲媽祖祖廟提供）

之後主祭人偕八方善信再次恭請媽祖金身起駕，繼續巡安湄洲島。按照傳統慣例，媽祖羽化升天活動每5年舉行盛大慶典，以往只有2天1夜遶境也擴增到5天4夜。媽祖金身巡安於9日開始、13日結束，將途經湄洲島上興宮、蓮池宮、白石宮、麟山宮、上英宮、上林宮等17個媽祖宮廟和行宮站點。

為了讓更多信眾和遊客參與，湄洲島也宣布昨天全天入島免門票，加上之前參與人潮，估算5天4夜遶境活動陸續湧進6千多人跟著媽祖去遶境，這次也有不少台灣來的宮廟信眾，首次在湄洲島參加遶境，以及觀看媽祖羽化升天慶典，表示十分感動。

林金贊表示，今年是「媽祖信俗」成功申遺15週年，15年來，湄洲祖廟不負眾望，推動以「天下媽祖回娘家」和「湄洲媽祖巡天下」為主要活動內容的信俗活動，與時俱進，開拓創新，開展非遺保護與傳承工作。

顏清標也指出，「媽祖」是兩岸同胞共同的信仰，也是兩岸文化交流的重要紐帶，一直以來都發揮著不可替代的作用。這種共同共通的文化認同，讓我們更加深刻地認識到，兩岸同胞同根同源、同文同種，有著割捨不斷的血脈親情。

▼ 湄洲祖廟媽祖金身。 （圖／記者任以芳攝）

至於歷史上的媽祖因海難而逝，福建民間一帶廣泛流傳另一個神話版本。媽祖28歲那年的重陽節，她焚香念經後，對家人說，今天要登山遠游實現心願，道路難走遙遠，要求家人不要同行。

原本媽祖家人以為她只是登高望遠去散心，等了許久沒有回家，怎料媽祖登上湄洲峰頂，坐化在一塊潔淨的方石上，觀音菩薩帶著童子迎接她，隨風直上天庭。此後湄洲島民時常看到媽祖顯靈的仙姿。

雖然是未考證神話故事，媽祖慈愛救苦救難形象深植華人心中，湄洲島也成信眾追尋媽祖根源地，也是世界各地媽祖廟被分靈出去的祖廟發祥地。

▼ 湄洲媽祖羽化升天1037年紀念日空拍景。 （圖／湄洲媽祖祖廟提供）