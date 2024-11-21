快訊／小開勒斃馬國女大生逃死刑　家屬悲痛跨海求償2千萬結局曝

記者黃宥寧／台北報導

馬來西亞蔡姓女大生遭男子陳柏諺掐死一案震驚社會，陳事後辯稱「被邀謀為同死」，僅認加工自殺罪，甚至要求「冥婚」，一審被依殺人罪判處無期徒刑，陳上訴後改認罪，仍遭台高院判無期徒刑；他再上訴，最高法院認案件符自首要件，但未說明不減刑理由，遂撤銷發回更審。民事部分，蔡女父母共求償2380餘萬元，今（19日）判決出爐。

痛失愛女的蔡家父母跨海提出訴訟，蔡父請求喪葬費新台幣33萬8933元、交通費31066元以及撫養費與慰撫金共1千萬元；蔡母則要求交通費10355元、扶養費及慰撫金共1千萬元，總共求償2千萬元。

法官認，交通費及喪葬費部分，原告提供相關單據證明，且被告無異議，予以准許；撫養費，經查詢馬來西亞法律，該國並無子女贍養父母的相關法令，故認原告此部分主張無理由。

針對慰撫金，法官考量雙方身分地位、經濟狀況及被告故意殺人等情節，認2人各請求300萬元慰撫金為適當，士林地院民事庭故判，被告陳柏諺應各給付蔡母新台幣301萬3355元、蔡父336萬9999元。

▼2馬國蔡姓女大生遭勒斃魂斷台灣。（資料圖／翻攝自當事人IG）

2022年10月13日上午10時許，陳男（30歲）於蔡女（24歲）士林租屋處，向對方要求返還之前轉入的9萬9999元中之部分款項，遭蔡拒絕，陳因而情緒激動，心生怨懟，先以右手用力掐扼蔡女頸部，左手並拿起床邊粉色玩偶遮掩蔡女臉部、眼睛處，右手持續施力直至人窒息死亡。

陳隨後回到自己鶯歌租屋處，並先後撥打電話及傳簡訊給其父告知有尋短念頭，陳嫌父母即與鳳鳴派出所巡邏員警於當日下午4時許前往租屋處，發現陳躺睡於臥床，床上並散落藥物，經員警呼喚陳使其甦醒，詢問發生何事，陳則脫口說出「我殺人了」，並告知員警有掐死蔡女而自首。

▲陳柏諺狠心勒斃馬來西亞女大生。（資料圖／記者黃宥寧攝）

一審時，陳稱是受蔡女囑託才將人殺害，2人是謀為同死，更提出想與死者冥婚要求，但法官不採信，判處無期徒刑。陳認判太重，上訴二審。二審時，他全認罪，並表示父母籌到250萬想和對方家屬和解，希望能改判15年以下，但家屬委任律師當庭拒絕，檢方則求處死刑；故認量刑應屬允當。

陳不服又上訴，最高法院認為，陳符合自首要件，但卻未敍明為何不減刑，因此有判決理由不完備的情事，已撤銷判決，發回更審，高院預計12月中重開準程序庭。