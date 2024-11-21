台中3歲男童驚險迷途500m　警抱他沿路問...攔車竟攔到媽媽

▲大雅1名3歲男童離家走失500公尺，暖警挨家挨戶詢問，終於平安送回家。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市3歲楊姓男童上周六傍晚偷偷外出要找媽媽，獨自在昏黑巷弄走了500公尺才被路人發現報警，還好沒發生意外或是被野狗追咬，否則後果難料，員警一把抱起男童，聽從指引，左彎右拐，還挨家挨戶詢問，直到到了住家旁攔下1輛機車，車主竟然就是剛返家的媽媽，媽媽看著原本該在屋裡的兒子，又驚又喜，再三感謝員警平安把兒子送回家。

大雅警分局頭家派出所警員賴枻洋、劉冠廷上周六下午5點多獲報，潭子區頭張路二段113巷76弄有名走失男童，員警到場後，先是溫柔地拿出餅乾安撫，再詢問住處，無奈男童年幼講不清住家地址，賴員推斷男童可能是附近住戶，於是抱著男童徒步尋找，男童指揮著警察叔叔「這裡、這邊、那邊」。

賴員抱著男童穿梭在大街小巷，走了大約500公尺後，男童指著前方的屋子「這裡」，員警上前按門鈴，屋內無人回應，撥打電話也無人接聽，這時劉員攔下1輛路過的機車，騎士竟然就是男童母親。

33歲的許女表示，她載大兒子外出，出門前有叫先生看著，結果竟然讓二兒子獨自離家，許女對兒子能平安回家，一再感謝警方協助。