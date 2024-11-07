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趁家屬不在離家…失智翁路邊獨站5小時　草屯暖警憑胸牌助返家

▲失智老翁駐足路邊長達5小時，草屯暖警憑胸牌助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲失智老翁駐足路邊長達5小時，草屯暖警憑胸牌助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

年約60歲的失智老翁日前自行離家後，於大馬路旁駐足望著田邊、直到天黑，時間長達約5小時；警方獲報後前往，所幸發現其胸前配戴的吊牌寫有聯絡個資，隨即連絡上家屬，並將老翁員安全載回住處。

草屯警分局指出，上林派出所副所長簡宥康、警員廖家緯當天接獲民眾報案，稱在草屯鎮省府路450巷處有1名老翁站立，達5個小時之久；警方迅速到場後，發現該名老翁精神恍惚、眼神空洞站立田邊守望，鄰近居民表示起初遠遠眺望該翁，不以為意，直至天色已晚，發現他幾乎一動不動站在原地，擔心他會發生危險，於是報警請求協助。

▲失智老翁駐足路邊長達5小時，草屯暖警憑胸牌助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

簡宥康、廖家緯向老翁詢問姓名及住處，但他無法正常應答，身上也沒有攜帶證件，一時無法查知身分，於是一面關懷詢問，一面試圖將其帶往安全處避免發生危險；幸好員警隨後發現其胸前配戴的吊牌背面寫有姓名及家屬電話，立即連絡上家屬。

老翁的胞姐向警方表示，因其弟患有失智症狀、經常走失，才為他配戴附有資訊之吊牌，當天自己有事出門，老翁卻趁機離家；因其姐無法立即趕回，員警向其確認老翁居住地址後，將其載回住處，家屬對此感謝不已；警方也提醒，家中若有走失之虞或曾有走失紀錄者，都能向社會處申請愛心手鍊，或向分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能加快身分辨識，即時協助返家。

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