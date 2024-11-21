　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謝宜容涉霸凌列瀆職罪被告！律師分析可能結果...刑責論罪很難

▲ 勞動力發展署北分署長謝宜容。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網）

▲因男部屬尋短而被免職的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網）

記者黃哲民／台北報導

勞動部前分署長謝宜容被指涉霸凌下屬、導致吳姓男職員輕生，引爆輿論撻伐，閣揆卓榮泰與總統賴清德也相繼為此道歉試圖滅火，閣揆更表示要移送檢調徹查，律師謝岳龍分析，《刑法》尚未定義何謂「霸凌」，加上「求好心切」的職場責罵很難被認定是尋短唯一原因，可能頂多追究謝宜容的「傷害刑責」。

今（21日）有民代到台北地檢署告發謝宜容涉嫌過失致死，而當初相驗吳男遺體的新北地檢署，也主動簽分「他」字案、蒐證謝宜容有無瀆職行為，謝宜容昨（20日）道歉聲明雖稱「虛心接受，坦然承擔責任」，卻又撇清吳男之死「與本人於機關內領導管理風格、行為作法無關」，更引爆輿論怒火。

▲▼行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院長卓榮泰為謝宜容所涉爭議，公開鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

謝岳龍表示，謝宜容已承認常有對下屬咆哮、情緒易失控狀況，在民事責任與行政責任上，比較容易證明她因故意或過失釀成本件憾事，但刑事責任須遵循嚴格證明，尤其對於吳男之死，要建立謝宜容領導統御風格是直接且唯一的因果關連，而非僅憑眾口鑠金的「逼死」說法就能定案

謝岳龍指出媒體報導，謝宜容在勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長任內，100多位員工異動逾80人，包括10多位幹部，可見謝宜容帶兵作法確有爭議，但也反向證明，即使謝宜容涉及職場霸凌，下屬仍可調離是非之地擺脫惡主管，或選擇隱忍不把羞辱言語放心上，尋短不是必然結果。

▲勞動部長何佩珊再度淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）

▲勞動部長何佩珊（左）被立委質詢謝宜容所涉爭議，再度淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）

此外，謝岳龍表示，「霸凌」不等於「凌虐」，《刑法》定義「凌虐」是以強暴、脅迫或其他違反人道方法，對他人施以凌辱虐待行為，但《刑法》尚未定義何謂「霸凌」，若依《校園霸凌防制準則》，「霸凌」至少須有「持續性」與「羞辱性」，並造成受害者身心損害。

謝岳龍指出，職場難免上級責備下屬，就算用詞很傷人，若偶一為之、再冠上「求好心切、目的良善」等正當理由，社會通念未必就構成霸凌，除非修法增訂罪名或制定專法加以處罰。

難道謝宜容對於吳姓男部屬自殺身亡一事，除了民事賠償責任或行政懲處責任，目前就沒有刑責可追究？

謝岳龍分析，若有客觀事證，能證明吳男生前長期不堪謝宜容嚴格要求，出現身心受挫，甚至精神恍惚等壓力症狀，還因此就醫服藥或尋求諮商輔導、向同事或上司訴苦，且謝宜容明知吳男身心狀況已不佳，仍持續言語刺激、毫不留情，則謝宜容可能會有故意傷害刑責

謝岳龍指出，傷害罪不僅處罰造成他人身體外傷的行為，也包括傷害他人「健康」、涵蓋造成身體機能與精神狀態受損行為，法定最重為5年徒刑，若因傷害而致人於死，刑責更加重到無期徒刑或7年以上徒刑。

但吳男是自殺身亡，謝岳龍認為，謝宜容即使施加職場霸凌造成吳男身心傷害，跟吳男之死仍難建立直接因果關連，如同前述，其他職員可能也承受謝宜容的言語暴力，但沒因此尋短，所以就算檢方起訴，法官也很難判得下去。

若謝宜容事先完全不知吳男身心狀況，謝岳龍表示，依謝宜容的學經歷和社會歷練，足以理解工作要求過苛、責備過於嚴厲，可能造成下屬身心受創，卻應注意、能注意而不注意，或許可追究她過失傷害責任，但若要加重到過失致死，關鍵仍在於如何證明謝宜容的不當行為，與吳男之死有何直接且唯一的因果關連

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事
「台灣球迷太強大」　江坤宇感動：大家都很想贏
中華隊遭委內瑞拉完封！　曾總：攻擊少了串連
「百年醬油廠」認了有親戚關係！　謝宜容正牌娘家曝光
對戰台灣好有趣！　富藍戈喊話：冠軍賽再碰頭
31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老
首戰吞敗！被敲2分彈「黃子鵬臉上表情」　球迷心疼死：要掉淚了
賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明：還繼續提油救火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事

謝宜容涉霸凌列瀆職罪被告！律師分析可能結果...刑責論罪很難

追尾畫面曝！重機路口狠撞待左轉轎車　騎士噴飛摔地急送醫

御鼎興無辜被波及！謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

聲援掛失竊牌朋友爆混戰！推警撞頭被壓制縫3針　雙方互控提告

愛女出生不到1天突死亡！嘉市父母怒告醫院過失　解剖追死因

酒駕父載女兒與左轉轎車相撞1死1重傷　6歲女童相驗結果曝

31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老家

「死掉很容易」5億案夏男出庭痛哭　怪媒體害他背負「兩根刺」

北市「六星級高CP值」月子中心翻車　無照女冒充護理師教哺乳

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事

謝宜容涉霸凌列瀆職罪被告！律師分析可能結果...刑責論罪很難

追尾畫面曝！重機路口狠撞待左轉轎車　騎士噴飛摔地急送醫

御鼎興無辜被波及！謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

聲援掛失竊牌朋友爆混戰！推警撞頭被壓制縫3針　雙方互控提告

愛女出生不到1天突死亡！嘉市父母怒告醫院過失　解剖追死因

酒駕父載女兒與左轉轎車相撞1死1重傷　6歲女童相驗結果曝

31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老家

「死掉很容易」5億案夏男出庭痛哭　怪媒體害他背負「兩根刺」

北市「六星級高CP值」月子中心翻車　無照女冒充護理師教哺乳

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！　隊史首位「單屆2度猛打賞」

《選罷法》「連署加嚴」明拚三讀？　國民黨團態度曝光

先探／謝金河：股價是競爭力與未來的評價

華航65周年交出亮麗成績單　董座謝世謙：明年展望「樂觀」

「納智捷n7大電池」台北屏東426公里實測！配備更好更會跑大推直上

我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事

雪梨跨年煙火自由行攻略！整理6處免費觀看地點＆交通注意事項

抱持不想輸心態　黃子鵬可惜挨轟：那一球被掌握到

張奕首登東蛋繳好投！防禦率仍是0　退場急尋她身影

丟臉！日相石破茂出席峰會「坐著握手」滑手機　網暴怒：日本之恥

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

謝宜容事件波及「雲林望族」　134字回應一星洗版

彰化阿北深夜走路遭撞不治　騎士送醫　

即／5億案開庭爆衝突！夏男遭嗆扯下女子口罩

台鐵司機員猝死　出門前親吻妻子臉頰

即／聯繫不上房客！北市房東開門看到白骨嚇壞

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

勞發署北分署霸凌案！謝宜容遭列他字案被告調查

戒菸團體聚集抗爭　盼全面禁售紙菸

屏東男郵局搶劫　遭逮捕狂喊：我要告你們

被傳是謝宜容娘家　西螺「御鼎興」拿戶口名簿澄清

健檢僅1紅字…台鐵54歲司機員列車猝死！相驗結果出爐

欠房租19個月沒催討！暖心房東驚見她躺床上成白骨

更多熱門

相關新聞

鍾小平按鈴告發稱調查小組瀆職　勞動部3點澄清

鍾小平按鈴告發稱調查小組瀆職　勞動部3點澄清

勞動部勞發署北分署職場霸凌案持續延燒，所有矛頭都指向分署長謝宜容，但謝的道歉聲明再度引起眾怒，台北市議員鍾小平今（21）日赴台北地檢署按鈴告發謝宜容過失殺人，並提到「勞動部行政調查小組成員、成員非奇數、沒有部外人員」等發言，對此，勞動部提出3點澄清。

愛女出生不到1天突死亡　嘉市父母怒告醫院過失

愛女出生不到1天突死亡　嘉市父母怒告醫院過失

北市府也藏霸凌！爆科長常情緒失控　社會局：啟動關懷小組介入

北市府也藏霸凌！爆科長常情緒失控　社會局：啟動關懷小組介入

綠委稱「早聽聞謝宜容鬼故事」　陳智菡轟：但民進黨阻止了嗎？

綠委稱「早聽聞謝宜容鬼故事」　陳智菡轟：但民進黨阻止了嗎？

海科館長遭控霸凌下屬「請假接受調查」　教育部：27日公布結果

海科館長遭控霸凌下屬「請假接受調查」　教育部：27日公布結果

關鍵字：

勞動部職場霸凌過失致死瀆職傷害

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

台人熱情應援　網感動：超級大聲

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面