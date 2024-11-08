陸男鼻頭反覆感染「腫成鵝蛋大」　手指一按就有分泌物流出

▲武漢一名7旬老人長期未注意鼻頭反覆受感染，就醫時已經腫得跟鵝蛋一樣大。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

武漢一名年過70歲的老爺爺鼻頭反覆感染，20多年來未曾就醫，今（2024）年初，鼻翼突然快速增大，直至10月，鼻型已經從「酒糟鼻」變成「鵝蛋鼻」，最寬處長達6公分，不僅生活上造成困擾，出門在外也常被人指指點點，老爺爺透露，情況最嚴重時，「鼻孔都要被堵住了。」

▲醫療團隊為老人重塑鼻部形態。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，近日，武漢市第三醫院整形外科醫生為他切除鼻部病灶，並重塑鼻部形態。11月7日才順利出院。

老爺爺的鼻子惡化後才選就醫，武漢市第三醫院整形外科副主任醫師林亮接診時發現，老人的鼻頭稍一按壓，就有不少膿性分泌物被擠出，考量其鼻部長期有炎症反應，還出現突發性鼻部軟組織快速增生，遂進行切片檢查，在確定沒有癌變後才設定好治療方案。

醫療團隊中的醫師張潔表示，老人巨大的酒糟鼻是因為反復感染所致，但由於病程長，鼻背部軟組織存在廣泛、多發性膿性病灶，且鼻部皮膚軟組織異常增生，最終導致鼻部巨大，此類病例在臨床中很少見。

林亮提醒，「酒糟鼻」患者要及時進行對症治療，糾正不良的生活方式，否則容易導致病情惡化或病程延長。