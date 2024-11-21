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北韓60學生「撿神秘USB」下場慘了！30人↑判死　少女刑前崩潰痛哭

記者王佩翊／編譯

南韓媒體7月曾引述政府人士消息報導，北韓有30名國中生因為觀看韓劇等理由，遭到當局公開處刑。如今《每日北韓》更直指，早在6月也有30名17歲左右的少年少女因為相同原因被判死刑或無期徒刑。而這些學生的韓劇來源，都是脫北者團體透過氣球空飄或是透過塑膠瓶漂浮河面運送至北韓的「神秘USB」。這同時也證實北韓對於未成年者仍處以嚴刑的事實，當局更是直接曝光犯罪少女在庭前崩潰痛哭的畫面。

根據《每日北韓》報導，TV朝鮮7月報導相關新聞後，就沒有後續報導，因此相關消息也曾經被質疑其真實性。沒想到隨後北韓又陸續傳出多起10多歲少年、少女遭到嚴懲的事件，不僅如此，北韓當局更是直接公開一名少女在法庭上崩潰痛哭懺悔的畫面。

北韓政府自2015年頒布《反動思想文化排擊法》後，為了防止境外文化對國內青少年產生影響，明文規定觀看或保存韓劇、南韓電影者將面臨至少5年至15年的勞動教化刑；如果流通或散播相關內容則可能被判無期徒刑或死刑。該項新法頒布後，有多名青少年因違反法律而遭到逮捕，甚至判刑。

朝鮮勞動黨法務部2022年4月提出要加強懲罰違法少年的力度，新法經過金正恩批准後正式生效。北韓內部消息指出，有高達9成的青少年曾經接觸過韓劇等境外文化，因此才會促使當局強化對青少年的控管。然而政策實施僅2年後，就傳出可能撤回的消息。

即便如此，還是有許多實際遭判刑的案例，慈江道一所學校的2名16歲高中生今年因MP3內存有K-POP歌曲，並與同學分享，因此遭到逮捕。保衛部認為，兩人不僅做出個人違法行為，還涉及向同學傳播外部文化，因此將兩人送至政治犯集中營。

兩江道惠山市2021年11月則有14歲少年因觀看南韓電影而被判處14年勞動教化刑。

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