國際IP隨堂考！議員問為何演七龍珠　邱臣遠妙答：因為我沒辦法扮成天竺鼠

▲邱臣遠表示，新竹市希望透過國際IP活動與吉祥物雙管齊下，提升國際能見度。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

新竹市議會20日進行市政總質詢，市議員林彥甫關注竹市府近期舉辦的活動及使用的IP（Intellectual Property 智慧財產，指廣為人知的品牌形象）成效，更現場出考題，要代理市長邱臣遠即席回答。對於林彥甫詢問今年萬聖節活動與「天竺鼠車車」IP合作，市府團隊卻選擇扮演七龍珠角色的原因，沒想到，邱臣遠一臉正經回應：「報告議員，因為我沒辦法扮成天竺鼠」，他的答案立刻引發現場哄然大笑，在嚴肅的總質詢中出現難得的輕鬆場景。

邱臣遠表示，市府上任以來已經先後與「泡泡龍」、「天竺鼠車車」等IP合作，並且將「哈利波特」、「葬送的芙莉蓮」、「七龍珠」等元素融入市府舉辦的萬聖節及動漫節活動中。他也透露，市府計畫未來與「海綿寶寶」等IP合作，藉此吸引觀光人潮、提升市府的國際能見度，並給市民和孩子們帶來更多難忘的活動體驗。

對於市議員林彥甫在質詢過程中直接挑戰邱臣遠是否認識IP人物的能力，曾被網友稱呼為「三寶爸」的邱臣遠也以如數家珍的方式逐一介紹這些國際IP，例如「泡泡龍」、瑪利歐的「耀西」、玩具總動員的「抱抱龍」，以及與新竹市兒童遊藝節合作的「泡泡龍」。邱臣遠強調，市府會持續與國際知名的IP品牌洽談合作，攜手強化推廣竹市觀光效益。

另外，邱臣遠也指出，吉祥物與活動IP是不同的概念，IP的應用是為整合強化觀光效益，市府的吉祥物—特派員喜鵲「皮卡」的角色則為出席市府活動，平日皆會參與各種市府公開活動，更被廣泛運用於文宣中，新竹市希望透過國際IP活動與吉祥物雙管齊下，帶給市民與孩子們難忘的活動回憶的同時，也能提升國際能見度。