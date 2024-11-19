台東失智男暴雨中獨行　警即時護送返家

▲暖警協助迷途民眾返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局忠孝派出所於日前晚間許接獲熱心民眾報案，指稱在台11線105公里處，發現一名年長男子在暴雨中獨自步行，狀況堪慮。警員陳樹軍立即趕赴現場查看，發現該名老翁為78歲的羅姓男子，經初步了解，羅翁患有失智症狀，僅能表明自己住在成功鎮白守蓮社區，但因記憶混亂，無法指出確切住處，所幸警方及時趕到現場予以協助。

經警方仔細查證比對後，確認羅翁身分，立即通知其住處聯絡人。考量天候不佳且羅翁年事已高，陳員隨即將其護送返回白守蓮社區住家。抵達後由同居人77歲的張姓女子出面接應，表示羅翁因失智症狀時常會有迷途情形，所幸這次有熱心民眾及警方即時協助，才能讓羅翁平安返家。張女也承諾會加強看護，避免類似事件再度發生。

成功分局分局長龔士哲表示，近年來失智長者走失案件頻傳，呼籲有失智長者的家庭可向派出所預先登記失智老人協尋資料，同時也建議家屬可為長者配戴智慧手環或定位器，以利及時掌握行蹤。另外，也感謝熱心民眾即時報案，讓同仁能在第一時間趕到現場協助，避免憾事發生。面對年長化社會，成功分局將持續強化為民服務效能，讓轄區長者能享有更安全的生活環境。