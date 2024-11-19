社區規劃師授證暨社區營造聯合成果展　饒慶鈴：從小地方實現淨零

▲台東社區規劃師授證暨社區營造聯合成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了營造社區優質環境品質，台東縣政府持續舉辦「社區規劃師駐地輔導計畫」，於19日至21日在台東縣美術館大文創教室舉辦的【2024臺東好日子-社區生活節】聯合成果展，為台東社區展示了其邁向淨零與自然共好的實踐行動，並於下午安排社區規劃師結業及授證頒獎儀式。台東縣長饒慶鈴提到，此次活動不僅展現了台東社區營造的豐碩成果，也體現了社區在氣候變遷和永續發展中的重要角色。展覽內容包含歷年社區營造遊程地圖、精緻手工製作品等，並透過線上觀展平臺和社區日活動，延續社區的熱情與活力。



饒慶鈴表示，縣府舉行社區規劃師培訓及工作坊，帶動社區居民投入社區營造、關懷家鄉、發掘在地議題，讓縣內各村里社區變得更好；儘管今年營造過程中經歷了兩次颱風，社區夥伴們依然克服困難，堅持以「小地方．好場所．社區美好風景」為目標，回應台東的「慢生活．慢經濟．慢時光」理念，凝聚了社區對地方美景塑造的熱情。

建設處長蔡勝雄則表示，台東社區生活節展現了「社區生活多元品味與多樣文化底蘊」，透過社區營造，持續推動自然共好與淨零永續的願景。這次成果展的地點設在台東縣美術館，不僅展示了縣府推動社區營造的豐碩成果，還與台東在地文化創新與社區共好理念相互呼應。展覽強調了以社區為本的環境友善設計，體現出「與自然共好」的精神，並呼應了台東的淨零目標。

此次社區規劃師課程的計畫主持人蘋果綠環境規劃股份有限公司林貞岑總監指出，這次社區營造任務的成功完成，關鍵在於社區居民的積極參與和對家鄉的熱忱。團隊透過公私部門的資源整合，強調自然共生、青銀共創與工藝技術等理念，實現了臺東17處社區的美好轉型，其中43位參與社區規劃師課程，29位順利授證。

建設處說明，今年營造過程邀請專家來到臺東輔導與協助推動，並前往17個營造點進行「社區風貌營造完工評鑑」，用專業的角度提供社區營造的新思維與技術指導，經評比特優獎為池上鄉福文社區、金峰鄉正興社區、金峰鄉賓茂社區、達仁鄉土坂社區登三社區獲優等獎。



在整個過程中，社區夥伴們透過挖掘自身資源，創新轉譯在地文化，實現與自然共好的社區營造，逐步發展出更多具有永續價值的社區風景。此展覽不僅是對過去四年成果的回顧，也是未來推動社區淨零永續發展、實現自然共好的堅實基礎，歡迎有興趣的社區協會參與下一期的社區規劃師課程，一起落實社區營造、社區共好的精神。更多資訊歡迎大家上臉書搜尋：台東景觀總顧問‧社規師輔導（https://www.facebook.com/Taitung.Landscape.Consultation.Team/）