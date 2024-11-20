最低工資明年上路！最低月薪28590　雇主完善配套勿違法遭罰

▲勞動部公告，自明年1月1日起，最低工資將調漲為月薪新台幣28,590元，時薪為每小時190元。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

依據勞動部公告，自114年1月1日起，最低工資將調漲為月薪新台幣28,590元，時薪為每小時190元。此次調整是依據當前經濟狀況、物價變動及勞工生活成本等因素，旨在提高勞工的生活水準，促進社會經濟的穩定發展，對於相關勞工保險及勞工退休金提繳也有連動影響。

花蓮縣政府社會處提醒，由於今年是《最低工資法》施行的元年，有關明年1月1日起實施之最低工資，也是首次舉行的最低工資審議會所拍板定案，如果勞工與雇主雙方議定之工資低於最低工資標準，主管機關將依《最低工資法》第17條規定處以罰鍰2萬至100萬元，還能加重罰鍰至150萬元，雇主切勿因「試用期」或約定工時較短等情形，與勞工約定之工資低於最低工資標準而觸法。此外，勞工如遇雇主積欠工資、加班費、資遣費、契約變更或終止爭議以及請求職災補償遭拒等情事，都可以申請勞資爭議調解，調解不成可申請仲裁，與法院判決具同效力。

統計今年1月至10月，花蓮縣政府已受理201件勞資爭議調解申請，成立121件，結案185件，成立率65.4%，為勞工爭取金額375萬餘元。調解案件類型以積欠工資最多，其次為給付資遣費，第三為職業災害補償。

花蓮縣縣長徐榛蔚呼籲，勞動基準法中關於勞工工作條件之相關規定為最基本之標準，也是強制規定，雇主應注意有關工時、工資及休假等約定，縱然勞雇雙方都同意，仍然不得違反勞動基準法相關規定，且現行《最低工資法》又強調保障勞工工資之最低標準，雇主不可不察。另依照就業服務法規定，現行職缺薪資揭露門檻為「4萬元」，當職缺「經常性薪資未達4萬元」時，應明白公開揭示薪資範圍。勞動部預計於114年修法將門檻上修至5萬元，特別呼籲事業單位應依規定公開揭示，避免因小失大。

如有任何疑問，歡迎洽詢花蓮縣政府社會處勞資科03-8227171＃390、391。