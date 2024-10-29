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大陸 大陸焦點 特派現場

挽救低生育率！　陸官方打「婚生養教」綜合概念組合拳

▲▼南韓生育率逐年創新低，2020年新生兒數跌到僅剩27萬人。（圖／CFP）

▲大陸持續推出政策改善年輕人「不敢生」的想法。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院辦公廳28日公佈《關於加快完善生育支持政策體系 推動建設生育友好型社會的若干措施》，從婚姻、生育、養育和教育等4個方面，祭出13項綜合性政策，為健全人口發展背後的支持和服務結構，降低生育、養育、教育成本，期待能刺激年輕人步入婚姻或生育子女的想法。

▲▼結婚、生育已非現今南韓年輕人追求的主要價值觀。（圖／CFP）

《央廣網》報導，國務院辦公廳日前印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》（若干措施），明確將完善生育支持政策體系和激勵機制，健全覆蓋全人群、全生命週期的人口服務體系。未來將制定生育補貼制度實施方案和管理規範，支持將靈活就業人員等人群納入生育保險保障範圍。

在強化生育服務支持方面，具體政策包括，指導有條件的地方將參加職工基本醫療保險的靈活就業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險；做好未就業人員生育醫療費用待遇保障；加大對生育休假落實情況的監督力度；加大個人所得稅相關抵扣力度；指導各地將適宜的分娩鎮痛以及輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍等。

在加強育幼服務體系建設方面，具體政策包括，符合條件的兒童用藥按程序納入醫保報銷範圍；提供更多免費或低收費用房場地，大力發展社區嵌入式托育等。

在強化教育、住房、就業等支持措施方面，具體政策包括，深入落實雙減政策，鼓勵各地出台多孩子女同校就讀具體實施辦法；鼓勵有條件的地方加大對多子女家庭購房的支持力度等。

對此，大陸中央民族大學人口與民族發展研究中心教授楊菊華強調，《若干措施》關注過去被忽視的群體，包括農民工、新業態就業人員以及靈活就業人員，納入生育保險制度，同時，育兒者獲得勞動保障權利，包括產假、陪產假、家庭育兒假，「能夠緩解女性的機會成本，讓她們也能夠在職場和家庭雙雙出彩。」

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