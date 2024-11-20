愛心不輸樹菊嬤！蘇慶福行善近2億　放大願力添暖意

▲財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會董事長蘇慶福率道眾與民眾，為師尊劉培中祝壽，循古禮上疏焚表後，廣濟善行。（圖／財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會提供）

生活中心／綜合報導

投身紡織業近一甲子、曾榮獲國家磐石獎肯定、以及112年全國好人好事代表「八德獎」殊榮的財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會董事長蘇慶福，在歲末之際特別於北市士林區的中華崑崙道苑舉行師尊141歲聖誕的公益活動，祝壽、行善雙願雙行。

從一個「無名氏」開始，每年默默行善的蘇慶福，卻被友人提醒低調效果有限，與其行善不欲人知，不如拋磚引玉，帶動善心善行的社會正向風氣，因此他於104年6月成立「慶福社會福利慈善事業基金會」，以共同關懷社會弱勢及推展公益慈善活動為宗旨，行善多年從不對外募款，迄今已捐贈71萬件衣服、4萬多件毛毯與60多萬斤白米，其個人與基金會合計捐款金額高達1億6千多萬元！

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111年12月，蘇慶福更接任中華崑崙道苑基金會的董事長，將其慶福社會福利慈善事業基金會結合道苑共同行善，秉持師尊劉培中的教誨，將「願力」充分發揮，在全國敬軍、慰勞警消等諸多善舉之外，更對道苑附近的七個里、一千多個低收入戶、鰥寡孤獨廢疾等加以照顧，致力敦親睦鄰、分享福報。

▲蘇慶福秉持師尊劉培中教誨，將「願力」充分發揮，在敬軍、慰勞警消等善舉外，更對鰥寡孤獨廢疾與低收入戶加以照顧，致力敦親睦鄰。（圖／財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會提供）

以師尊劉培中所教誨的真心、正心、誠心、實心，作為個人修道修行的蘇慶福，透過善行善舉將「真正誠實」四心充分落實，也積極受邀各大節目專訪，像是李四端所主持的「大雲時堂」，藉由善的挺身、善的呼籲，希望有志社會公益的企業，為善更要人知！

此次公益善舉，中華崑崙道苑準備了兩千份的金銀平安紀念幣，保暖衣和長壽麵線，以及基金會簡介和師尊年譜行誼手冊，吸引不少民眾一早前來排隊領取，蘇慶福「取之社會，用於社會」、莫忘世上苦人多的善行，在濕冷的天氣裡更添一股暖意。

▲蘇慶福秉持真正誠實心，希望有志社會公益的企業，為善更要人知。（圖／財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會提供）