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看完中華隊「大巨蛋散場1幕」太沒品　百萬網紅：一路屁股後面聞

▲▼ 第三屆世界12強賽事，台北大巨蛋 。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華隊在大巨蛋以4勝1敗的佳績，排名分組第2晉級超級循環賽，表現超強。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊在大巨蛋表現炸裂，讓球迷現場看了熱血沸騰，不過百萬網紅Cheap直擊散場後狀況，明明大巨蛋室內外都禁菸，「人超多，結果有一個菸仔一路抽，我們就一路屁股後面聞」，反觀日本也一堆人抽菸，「健康捐抽這麼兇，不如學日本蓋吸菸室，給他們在裡面抽到爽，大家說好不好？」

Cheap在臉書粉專表示，他前幾天去大巨蛋觀賽，散場後卻讓他直搖頭，「人超多，結果有一個菸仔一路抽，我們就一路屁股後面聞...嘔嘔嘔嘔，記得大巨蛋室內室外，全區禁菸！」

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後來他又直擊沒品一幕，「一群菸仔在角落抽菸，旁邊明明貼禁菸標誌，仔細想想這些菸仔也是可憐，台灣好像就沒有明確的吸菸區，日本抽菸的人更多，但他們有吸菸區，就蓋一個玻璃屋，讓一群菸仔在裡面練蠱，所以路上幾乎沒人吸菸，也不像台灣滿地菸蒂。」因此他也不禁開酸，台灣厲害的是什麼都罰，但都罰不到，全區禁菸，等於是全面抽菸。

Cheap更搖頭大嘆，從大禹治水、美國禁酒令已經告訴我們了，「堵不如疏，全面禁菸看起來很美好，現實根本不可能，你要抓也抓不到，難道你要打給環保局？」最後他說，既然政府健康捐抽這麼兇，不如學日本蓋吸菸室，「給他們在裡面抽到爽，大家說好不好？奇怪，怎麼又跟禁行機車一樣？不想管理就直接禁止？」

底下網友熱議，「全區紅線=沒有紅線」、「去提醒不能抽菸還會被瞪勒」、「台灣的法律越嚴格，守法的人越苦」、「新加坡也有路邊抽菸區，台灣政府機關常常出門考察，根本都是去玩的」、「大巨蛋有吸菸區哦，我有特別找過」、「台灣法治觀念跟交通就跟第三世界差不多啊」、「沒有執法，再多規定都形同虛設」、「明明花博就有設置吸菸區的先例了」。

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