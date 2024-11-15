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台中20歲屁孩遭通緝「躲4個月兵役」　被逮又要多坐2個月牢

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲方男不入監服刑又閃4個月兵役，結果要多坐2個月牢。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中20歲方姓男子今年4月本應入伍服4個月兵役，卻無故未到，遭函送偵辦。他辯稱，因為有案在身，想要先入監服刑，所以才未報到，「我沒想過要逃避兵役」。不過，檢方調查發現，方男根本沒在2月入監服刑，還因此遭通緝，直到今年5月才被逮捕發監，因此被台中地院依妨害兵役判刑2個月。

根據判決書，方男本應於今年4月22日前往台中四民里仁和里仁美里同榮里聯合活動中心集合，前往台南大內陸軍步兵第117旅報到服4個月兵役。今年3月18日，方男祖母簽收徵集令，並轉交給方男，但方男無故未到場報到，超過入營期限5日，遭函送法辦。

由於方男日前因糾眾施暴、持模型槍對空擊發等，有案在身，因此向檢方辯稱：「因執行傳票先來，我想要先在2月7日入監服刑，所以沒有在4月22日報到服役，我沒想過要逃避兵役。」

不過，檢方調閱台中市警方的移送書、點名單、筆錄及通緝書等卷宗，發現方男根本沒依照傳票期限在2月7日到案入監，導致警方拘提無著，由地檢署發布通緝，直到今年5月才被緝獲歸案、發監執行。

據此，檢方認定方男稱「想先入監」顯屬卸責之詞，不足採信，依法起訴。台中地院審理後，認定方男逃避兵役，近日依妨害徵集罪判處2個月徒刑，可易科罰金。全案仍可上訴。

 
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