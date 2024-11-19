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通緝犯跑路半年栽了！警搜出4槍2彈　子彈來源「當兵時偷的」

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所日前接獲線報，有通緝犯窩藏民宅，警方到場查緝，確認男子為侵占通緝，並在現場查獲操作槍以及空氣槍共計4把，還有2顆子彈，另外還有安非他命吸食器，警方已將槍枝送驗，確認是否有殺傷力。

警方調查，36歲任姓男子15日下午3時許被民眾舉報，指他窩藏在北市中山區林森北路107巷的民宅內，警方前往現場查看，發現大門沒關，立刻進入查看，見到1名男子在屋內，盤查身分後確認為侵占通緝，當場逮人。

▲▼任姓男子侵占通緝被逮，又加碼搜出槍枝以及子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲任姓男子侵占通緝被逮，又加碼搜出槍枝以及子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後發現在屋內查獲操作槍、空氣槍共計4把，還有2顆子彈，另外還搜出安非他命吸食器，立刻將任姓男子帶回派出所，並依照毒品、侵占通緝以及《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

警方指出，任男在2024年5月16日因侵占遭判刑7個月，但未能依照規定時間入監服刑，因此遭到通緝，在逃亡的半年期間，都躲藏在中山區林森北路107巷的一處民宅，直到15日被逮捕。

▲▼任姓男子侵占通緝被逮，又加碼搜出槍枝以及子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲任姓男子跑路6個月被逮，辯稱2顆子彈來源是當兵偷的。（圖／記者邱中岳翻攝）

任姓男子坦承，槍枝是早期玩生存遊戲在玩具店購買，目前警方初步鑑驗沒有殺傷力，但將送往專業單位進一步檢視；2顆子彈部分，任男竟稱是當時當兵負責管理彈藥庫，趁打靶時候夾帶離營，讓警方聽了相當傻眼。

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