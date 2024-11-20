川普宣佈提名電視名人奧茲　任美國醫療重要部門負責人

▲川普提名知名心胸外科醫生兼電視名人奧茲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）提名知名心胸外科醫生兼電視名人奧茲（Dr. Mehmet Oz）擔任聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS）負責人。該機構負責管理超過1.5億名美國人的健康保險，是美國醫療體系的重要部門。

川普在18日的聲明中表示，他對奧茲的領導能力充滿信心，「我認識奧茲博士多年，我相信他將努力確保每個美國人都能獲得最好的醫療服務，讓我們的國家再次偉大且健康！」

他進一步指出，奧茲將專注於推動疾病預防，確保美國的醫療支出能獲得全球最佳的結果。此外，川普還承諾，奧茲將針對這個龐大的機構進行改革，削減浪費和欺詐行為。他指出，「CMS是美國最昂貴的政府機構之一，佔全國醫療支出的三分之一，以及全國預算的四分之一。」

奧茲是一位心胸外科醫生，也是一位知名的電視名人。他在2022年曾獲得川普支持，競選賓夕法尼亞州參議員，但敗於民主黨候選人、現任參議員費特曼（John Fetterman）。早在2018年，川普就曾任命奧茲為總統運動、健身與營養委員會成員，並於2020年再次延任。

奧茲因在歐普拉（Oprah Winfrey）的節目中頻繁亮相而聲名大噪，隨後於2009年推出個人脫口秀節目《奧茲醫生秀》（The Dr. Oz Show）。該節目多次獲得日間艾美獎，吸引了數百萬觀眾，讓奧茲成為全美最知名的醫生之一。

奧茲的醫療觀點曾引發爭議，尤其是在新冠疫情期間。他公開推崇抗瘧藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）作為治療新冠病毒的手段，儘管當時缺乏科學證據支持此說法；這些觀點當時獲得部分共和黨人的支持，但也引來廣泛批評。

在競選參議員之前，奧茲曾公開支持「歐巴馬健保」《平價醫療法案》（Affordable Care Act, Obamacare）。然而，他的競選團隊後來淡化了這一立場，稱他不會支持這項醫療改革法案，此舉與川普對該法案的立場形成鮮明對比，川普曾承諾在第一任期內廢除並取代這項法案，但目前尚未提出具體替代計畫。

如果奧茲的提名獲得確認，他將負責監管《平價醫療法案》的交易市場，這些市場在2024年創下新高，有超過2000萬人通過聯邦與州平台參保。在川普的第一個總統任期內，CMS曾削減市場推廣和報名協助，並縮短了報名時間，導致參保人數下降。

奧茲若上任，將面臨如何平衡推動疾病預防、削減成本與維持醫療覆蓋的多重挑戰。這一角色不僅關乎美國醫療體系的效率，也將對未來的醫療改革政策產生深遠影響。