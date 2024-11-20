鈕承澤性侵女助理遭判4年　三度申請假釋遭駁回

▲名導鈕承澤性侵劇組女助理遭判刑，現在人在花蓮監獄服刑。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

導演鈕承澤2018年間涉嫌性侵劇組女助理，遭到判刑4年定讞，2021年11月間發監，目前在花蓮監獄服刑，繼農曆年申請假釋被駁回，鈕承澤今年7月第三度申請假釋，但矯正署假釋審議委員會經審查，鈕不符合假釋規定，故再度駁回申請。

回顧案情，鈕承澤2018年間強行性侵劇組女助理，遭到判刑4年定讞，於2021年11月30日發監執行，而鈕承澤在入獄前先將戶籍遷至花蓮，便依照戶籍地申請在花蓮監獄服刑。

今年2月間因刑期過半，鈕承澤向監獄申請假釋，希望能返家過農曆年，當時假釋審議委員會認為鈕承澤不符合假釋要件，駁回申請；今年3月間，鈕二度申請又被駁回，7月間鈕承澤三度申請，但假釋審議委員會仍然認定鈕不符規定，故再度駁回假釋申請案。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

戶籍移花蓮又要安頓老母 鈕承澤請求延緩入監

【獨家】【認錯不認罪】女友人親子陪伴 鈕承澤宣判前悠閒出遊

【豆導遭重判】鈕承澤辯稱女方主動獻身 遭法官打臉