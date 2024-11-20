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動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合　超級阿嬤跨領域就業

▲六十九歲的小滿阿嬤，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合至南化區瑞豐國小擔任保全人員工作，這份工作讓她找到工作的喜悅與成就感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲六十九歲的小滿阿嬤，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合至南化區瑞豐國小擔任保全人員工作，這份工作讓她找到工作的喜悅與成就感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

六十九歲的小滿阿嬤，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合至南化區瑞豐國小擔任保全人員工作，目前已工作一年多，這份工作讓她找到工作的喜悅與成就感。

永康就業中心更期望透過「性別平等」的議題，鼓勵大眾對於不同性別的尊重，破除職業性別刻板印象，並在職場上保持更多的彈性與包容，一同營造一個尊重多元性別與創造平權的就業環境。

▲六十九歲的小滿阿嬤，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合至南化區瑞豐國小擔任保全人員工作，這份工作讓她找到工作的喜悅與成就感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心南化就服台陳安琪表示，小滿阿嬤總是笑臉迎人，每次看到她都充滿活力。過去阿嬤曾在山區經營早餐店，因疫情和景氣不佳的影響結束營業，她轉而到南科園區從事清潔打掃工作，但需回家幫忙帶孫子，所以離開清潔打掃工作。在帶孫子的過程中，更利用空暇時間至台南市托育中心參加托育人員課程，充實擔任保母的專業知識，雖然後續未能成為職業保母，但習得的專業知識也成為她教養兒孫的養分。隨著孫子長大進入學校，小滿阿嬤並未放棄尋找工作的想法，初期她嘗試了各種工作職位，但因超過六十八歲的高齡，多次應聘皆未成功，後經就服員陳安琪的協助媒合到南化瑞豐國小擔任保全人員。

陳安琪說，原本學校的保全人員都是男性，在面試時經過就服員強化阿嬤的優點及特質，面試當下雇主被阿嬤的熱情、活力和豐富知識感動，隨即錄取了小滿阿嬤。雖是偏鄉的校園保全工作，但由充滿服務熱忱、熟悉在地社區鄰里的小滿阿嬤來擔任，讓學校及家長都非常滿意。

▲六十九歲的小滿阿嬤，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合至南化區瑞豐國小擔任保全人員工作，這份工作讓她找到工作的喜悅與成就感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小滿阿嬤表示，非常感謝就服員的堅持，若無就服員提前與廠商溝通，她或許連面試機會都沒有，更別提這次跨領域的突破。她也感謝雲嘉南分署永康就業中心提供完善的就業資源，以及南化就業服務台積極熱切幫其媒合工作，雖然每天都要騎１個多小時的車程去上班，但她每天都開心工作，更珍惜這得來不易的機會，她為自己感到驕傲，覺得自己是銀髮超人的代表。阿嬤更鼓勵和她一樣的高齡者，不要設限自己的年齡和工作，職業不受限性別就會有更多可能。她也希望更多雇主可以不再因性別和年齡的限制，提供給求職者更多元的工作機會。

▲六十九歲的小滿阿嬤，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心媒合至南化區瑞豐國小擔任保全人員工作，這份工作讓她找到工作的喜悅與成就感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心主任李奇玫表示，性別平等是公平正義、永續社會的基石，永康就業中心為了落實性別平等，也透過「校園倡性平」入校宣導，今年度宣導四十八場次，宣導人數為一六一０位。並運用就業促進課程置入宣導尊重多元性別概念，今年宣導八十九場次，宣導人數為二七一七位。並對廠商設計「性別平等自我評測小卡」包含擁抱多元、落實正義、家庭平衡及友善職場四大面向，目前已一０六家廠商實施測評，並於卡片背面提供給雇主改善策略作為後續持續精進之作法。李奇玫鼓勵用人單位唯才是用，打破性別藩籬，以提升勞動力有效運用，唯有建立一個友善和包容的職場環境才能夠吸引更多的優秀。

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