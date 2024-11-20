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應援女神璇璇搶體驗限定LINE GO熊大車！愛上LINE GO綠能便利移動魅力

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲應援女神Wendy璇璇平時都搭LINE GO通勤。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

多元的移動方式增加讓傳統的兩地移動選擇更加豐富，新一代年輕人習慣靈活變換交通工具間的搭配，計程車更是年輕人群在高頻繁移動中喜愛的選擇。高人氣應援女神Wendy璇璇喜愛計程車的靈活與便利性，私底下透露在眾多叫車品牌中，LINE GO更是她的最愛，尤其最近登場的「LINE GO 綠能熊大車」，從車身到車內小物充滿超可愛的元素，從來沒想過搭個計程車也可以被可愛滿滿的熊大莎莉包圍。

人氣應援女神Wendy璇璇，舞台上活力四射、感染力十足，私底下其實是一位講求效率又重視環保的現代女孩！她坦言，自己行程滿檔，常常得在練習室、表演場地之間穿梭，所以搭計程車對她來說簡直是家常便飯。 不過很多人擔心的計程車價格浮動、服務品質參差不齊的問題，璇璇說她完全不擔心這些，因為她每天都靠在年輕人圈超夯的LINE GO，不僅省時省力，還能享受到穩定的服務，讓她安心趕場。

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲打開LINE就能叫車，還有租車、機場接送的選擇，畫面一目瞭然。

「LINE GO真的超方便！」璇璇笑著說，比起傳統的計程車，她最愛LINE GO的便捷，「只要打開LINE就能叫車，不僅叫計程車，還能選租車或機場接送，操作畫面一目瞭然！」對於行程滿檔的她來說，LINE GO還提供了實惠的價格，讓通勤不再成為負擔。

此外，身為環保小尖兵的璇璇，更喜歡LINE GO的綠能車選項，「LINE GO綠能減碳車隊很有誠意，年底會有5,000台油電和純電車上線，出門還能順便減碳！」她還興奮地提到LINE GO和LINE FRIENDS合作推出的「LINE GO 綠能熊大車」，n7車款打頭陣，每次選擇多元減碳車，就有機會搭上最新的電動車款。璇璇說：「我自己很在意環保，也喜歡搭新車，LINE GO n7的空間寬敞、環境乾淨，坐起來有200～300萬高級車的舒適感！」

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲應援女神璇璇搶體驗熊大限定版LINE GO。

熊大陪你一起GO！ 可愛加分，舒適滿分！

不僅環保，「LINE GO 綠能熊大車」將在 500台n7推出限定熊大塗裝，車身上的可愛熊大與莎莉設計讓璇璇大讚超可愛，璇璇說：「我很喜歡可愛的東西，平常會收集可愛玩偶，車身有熊大與莎莉、車上到處都是熊大小物，超可愛的！車內還有掛鉤、小物、手機充電線、香氛等等貼心設計，可以隨時充電、聞起來香香的，真的非常加分！除此之外，選擇『多元減碳車』選項，熊大或莎莉的頭像圖案還會在地圖上即時移動來迎接你，讓搭車的期待感爆棚」！

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼車內擺滿了熊大的可愛小物，讓璇璇忍不住直呼：「也太萌了吧！」

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲璇璇每次搭車都會使用車充，LINE GO車上有車充讓她覺得很加分。

璇璇對LINE GO n7的寬敞空間讚不絕口，不管是帶著大型行李還是要在車上化妝，都能輕鬆自在。「我身高174公分，這款車的座椅不僅加寬，腿部空間也超充裕，腿部跟前座之間居然還有很大的空間！」她笑著說，這空間大到有時候跟隊友一起搭乘也完全不擁擠。

她更驚豔於n7電動車的舒適駕乘體驗：「煞車回充時沒有頓挫感，懸吊也很舒適，安靜又平穩，完全顛覆我對電動車的印象！椅子還會通風，夏天搭乘超舒服！」

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼身高174公分的璇璇坐在寬敞的LINE GO n7後座，長腿輕鬆舒展，顯得格外自在。

▲▼璇璇的一日生活搭配LINE GO用車(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

除了舒適與環保，LINE GO的安全性與便捷性也讓璇璇讚不絕口。「LINE GO在LINE 上就可以直接操作這點覺得很方便，不用下載APP，搭計程車也可以直接用LINE PAY付款，不用擔心現金不夠或找不到信用卡！而且LINE GO的分享位置功能，讓我和朋友一起搭車時更安心！」

她笑說：「LINE GO就像我的移動好夥伴，快速、安全又貼心，價格也合理，不定期還有折價券可以領，重點是用一般的價格就可以搭乘到好新又舒適的綠能電動車，真的超棒」每次領到折價券都像獲得一個小驚喜，這樣親民又可愛的服務，難怪LINE GO在她的好友圈中人氣超高！

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