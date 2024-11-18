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性別暴力防治社區初級預防評核　台東縣榮獲全國第2組第2名

▲性別暴力防治社區初級預防評核，台東縣表現優異。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲性別暴力防治社區初級預防評核，台東縣表現優異。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

113年度中央對直轄市、縣(市)政府推動性別暴力防治社區初級預防工作評核，台東縣在全國分組第2組7個縣市中脫穎而出，榮獲第2名的佳績，充分展現及反應台東縣政府在推動性別暴力防治及提升社區安全方面的成效。縣府表示，此次的成就歸功於社區團體、防暴宣講師及所有合作夥伴的共同努力，因為有他們的大力支持與付出，為縣民創造了更和諧安全的生活環境。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝所有投入社區初級預防工作的團體、防暴宣講師和社會處團隊，透過在地意識扎根，社區的防暴理念能更深入人心，期望藉由「零暴力．零容忍」的防暴理念，社區能更加主動通報疑似案件，防患於未然，達到提高通報率、降低案件嚴重程度的目標，並打造出一個友善、和諧的生活環境。守護台東需要全體居民的參與，饒慶鈴也呼籲大家一旦發現疑似家暴情況，要主動挺身通報，為周遭弱勢族群提供必要的支持與保護。

社會處進一步說明，縣府透過通報案件發生率進行各鄉鎮市熱點分析，將現行的家庭暴力案件密集社區，作為初級預防的重點區域。並因應臺東縣多元族群與多元文化，縣府結合民間團體組織進行公私部門間的合作，鼓勵社區發展協會或一般協會，規劃並執行適合當地特色與需求的防治方案，透過辦理培力課程訓練、社區實地輔導及召開聯繫會議，以及民間團體採戲劇、舞蹈、繪畫、打鼓等多元形式的宣導(講)。

113年縣府補助16間社區組織和人民團體，深入全縣12個鄉鎮市，並培育31社區防暴宣講師；此外，今年縣府輔導台東縣巴喜告原住民關懷協會參加「街坊出招9-第9屆社區防暴創意競賽」，更榮獲全國團體資深組第1名殊榮，展現防暴創意及卓越成效。

社會處也提醒民眾，為協助社區防止家暴及性別暴力事件的發生，台東縣提供多種通報管道，包含保護專線113、緊急通報專線110，還有關懷e起來(http://ecare.mohw.gov.tw)等資源。台東縣將持續投身性別暴力防治工作，並期望在縣民的共同參與下，打造出一個「守護鄰里，幸福臺東」的友善社區，讓每個家庭都能在安全、尊重中和諧共處。

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