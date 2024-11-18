台東縣衛生局稽查蘇丹紅薑黃粉流向　令業者全面下架

▲台東縣衛生局稽查違規生機薑黃粉流向並令業者全面下架。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣於11月17日下午接獲桃園市政府衛生局通知，該市違規業者「健康日記生醫股份有限公司 」進貨薑黃粉總計3250公斤，其中3000公斤進行製造分裝「生機薑黃粉（有效日期：2026.06.18）」產地皆為印度，流通販售遍及全台全聯實業股份有限公司各門市。台東縣衛生局除了立即請縣內全聯各分公司計10間門市，辦理違規產品全面下架回收停止販售，並於今(18)日派員進行稽核下架概況，截至中午共計下架回收56罐(260g/罐)，如查獲未如期下架，將依食安法第7條及第47條處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

台東縣衛生局表示，由於蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。另業者若使用該違規原料將會因違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可之添加物，依同法第44條規定可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，再依同法第49條規定依其情節最高可處7年以下有期徒刑及併科新臺幣1億元以下罰金。

台東縣衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。衛生局也提醒民眾如有購買到該商品，不論批號都可以進行退貨，雖然全聯門市是憑發票及產品退貨，亦可撥打健康日記生醫消費者服務專線0800-888-620或03-4965558(上班時間)憑空罐退貨。如有消費問題或爭議撥打1950消費者服務專線進行申訴，若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-350882衛生局食品藥政科洽詢。