邀5藍委討論《財劃法》達共識　蔣萬安：不需要3％首都加給

▲台北市長蔣萬安邀請5名同黨的台北市立委們到市府討論《財劃法》。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

立院財政委員會11月6日初審通過《財政收支劃分法》修正草案，但傳出國民黨版本鬧雙包，除了「黨團版」還有「智庫版」，且智庫版未對地方與黨團成員溝通，引發黨內不滿，其首都稅3%最受爭議。台北市長蔣萬安19日中午邀請台北市5位黨籍立委到市府討論《財劃法》，表態在公平合理分配、考慮地方政府財政貢獻度及努力度之下，不需要3%「首都加給」。

蔣萬安19日中午邀請5名同黨的台北市立委賴士葆、羅智強、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯到台北市政府進行便當會，其中討論到國民黨內部就出現爭議的《財劃法》議題。

而蔣萬安於會後受訪時表示，《財劃法》經過25年都沒修，這個時候應該要來檢討修正，把餅做大，擴大中央釋出給地方政府的財源規模，減輕地方政府負擔，所以剛剛在大家充分交換意見跟討論之下，「認為在公平合理的分配，以及一定要考慮地方政府財政貢獻度、財政努力度之下，我們認為不需要首都加給。」

關於蔣萬安所謂的考量地方政府財政貢獻度、財政努力度，也就是蔣萬安18日受訪時提到的，希望維持現在營利事業營業額的指標權重，且從現在50%增加到60%。

而賴士葆則說明，剛剛5名立委與蔣萬安和各個長官充分討論後，有做出幾個共識，第一，《財劃法》25年前中央與地方的比例是6比4，現在卻一路偏向中央，讓中央「集錢又集權」成為7.5比2.5，所以應該適度的放出來，「我們目標就是變回25年前的6比4，而目前依照的就是國民黨版5700多億元，此版本未來會拿出來在朝野協商時認真討論。」

賴士葆指出，第二點，5名立委有一致共識，全力支持台北市政府的修正動議，並尊重台北市政府的內容精準且做很多功課，只要北市府版本經過立委再仔細看過，就會當作5名北市立委力推的修正動議版本。

賴士葆說，《財劃法》25年沒有修，不可能修了就讓每個縣市都滿意、喜歡，一定有人高興拿比較多、有人高興沒那麼多，「但我們希望先求有、再求好，我們來打破中央集權又集錢態勢，不要地方政府跟中央要錢像乞丐一樣，我們希望能打破目前的窘境。」

至於先前傳出國民黨《財劃法》版本鬧雙包，智庫版跟黨團版不一樣，尤其是「首都加給」？賴士葆回應，剛剛蔣萬安已有明確說明，在公平合理正義及考慮到每個縣市的財政貢獻度、財政努力下，要刪掉3%首都加給，「本來就沒這個首都加給，首都加給最早就是智庫提出的版本，不是台北市政府所提的，這要替市長講一些話。」