沈慶京認不認罪兩難！　集團命脈被掐京華城恐淪爛尾樓

▲威京集團主席沈慶京仍否認犯罪，京華廣場土地已遭扣押，面臨停工。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了民眾黨因接班問題隱然成形的宮鬥風暴，沈慶京一人撐起的京華城、威京集團與中工體系也面臨重大危機，本刊調查，台北地院原本裁准扣押土地111億餘元範圍，但地主鼎越開發抗告後獲高院認同發回，台北地院更裁改扣押土地36億餘元範圍，依照台北地院發給松山地政的裁定書顯示，法院認定京華廣場設計建造地上19層、地下7層商辦，目前地下7層結構已蓋好，一樓則約8成，在建案土地與地上物整體不可分的原則下，依約1/3的比例精算後，裁准扣押36億餘元範圍。

鼎越雖可抗告，但依高院及地院見解，抗告與否對鼎越實益有限，因法院認定依《刑法》第38條之1第3款，京華廣場違法容積率案中所產生的價值，是柯文哲收賄、彭振聲圖利及沈慶京與朱亞虎行賄等犯罪行為下的犯罪所得，檢察官將可以隨著施工進度蓋到哪扣押到哪，建案即便完工，也將會因為產權遭扣押，面臨被拍賣而無法過戶的命運。

本刊調查，京華廣場建物主體結構已成型，檢察官除扣押土地，也可能聲請扣押建物，一旦真的被扣押，包商恐擔心拿不到工程款而無意再進場施工，日前傳出銀行可能對京華廣場抽銀根，並要求提前返還貸款，鼎越開發隨即公告，指執行長沈慶京任滿，同時宣布要增資36億元因應。

知情人士指出，京華廣場是沈慶京集團的命脈，一旦他認罪，京華廣場極可能變成爛尾樓蓋不下去，集團資金定會出現問題，這也是沈慶京不願鬆口認罪的原因。但法界人士分析，沈慶京繼續作困獸之鬥反而會拖垮集團，認罪才能提早出來解決財務問題，但不管如何，威京集團的命運很明顯地和沈慶京的態度緊密連動，就如民眾黨未來的發展也與柯文哲不可分割一般，都有賴他們智慧的決定。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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