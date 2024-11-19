港民主派初選案宣判　戴耀廷判10年最重、黃之鋒50個月

▲黃之鋒。（圖／路透社資料照）

記者陳冠宇／綜合報導

民主派初選案是香港首件涉及「顛覆國家政權罪」的案件，今（19）日早上在西九龍法院判刑。其中帶頭的戴耀廷被判刑10年；黃之鋒判刑50個月，是判刑最輕的被告之一。

綜合港媒報導，香港民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人涉嫌組織及參與的人士事後被控《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，其中31人認罪，其餘16人經審訊後，14人被裁定罪成。

▲戴耀廷（左二）。（資料照／達志影像／美聯社）

有罪的45人今日在西九龍法院判刑。戴耀廷、鄒家成判刑最重，分別為10年及7年9個月有期徒刑，其餘何桂藍、趙家賢等被判7年，區諾軒6年9月，其餘被告約51個月起，即約4年以上。

其中，黃之鋒判刑50個月，是判刑最輕的被告之一，他返回羈留室前說：「我愛香港，bye bye」；判刑53月的馮達俊則露齒笑。

該案件由3名香港國安法指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡審理，他們在此前的裁決中指出，戴耀廷於2020年3月籌劃35+計劃時的用意非常清晰，即利用謀劃破壞、摧毀或推翻現行的政治制度，以及香港特區根據《基本法》和「一國兩制」方針所建立的體制。