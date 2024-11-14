香港首次「打風不停市」　券商員工提早上班「怕交通出狀況」

▲港交所首次實施「打風不停市」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「桔梗」（香港稱：桃芝）直撲香港，港府打出「八號風球」，令港股首次觸發「打風不停市」。證券業員工表示，首次「打風不停市」，他們比平日提早15至20分鐘上班，以防交通可能有問題，客戶下單則跟平時一樣，數目沒有太大分別。

根據《香港電台》報導，證券業員工提到，上午整體運作暢順，為應付首次「打風不停市」，公司在周六、日已做足準備並預演。不過，部分客戶不清楚「八號風球」下是否停市，致電詢問，他們得向客戶解釋。

耀才證券行政總裁許繹彬說，交易、客戶存款提款及即時買賣等運作都暢順，開市逾半小時，已有300多億元成交，與平日沒有分別，期指交投也差不多。

許繹彬指出，這是香港歷史性時刻，與國際金融市場看齊，推行「打風不停市」，但政府未來要研究颱風下的交通安排，以便金融從業員上班，例如港鐵維持平日班次、巴士加開班次等。

許繹彬說，大家沒想到11月還有颱風，本以為明年才會啟動「打風不停市」；不過，現在客戶已很少到證券行交易，大多透過手機及電腦下單，或致電查詢。

許繹彬還說，公司過去也有在颱風或黑雨期間運作，配合環球股市及期貨，今天員工如常8時半上班，客戶服務、IT、存款及開戶等多個部門員工全數回到公司。