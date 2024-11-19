港民主派47人遭控「顛覆國家」宣判　「劍齒虎」待命...上百人排隊旁聽

▲香港民主派47人遭控「顛覆國家罪」開庭宣判，場外民眾排長龍準備旁聽。（圖／香港01）

文／香港01

香港民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權罪，31名認罪、及14名經審訊被裁定罪成被告，將於今（19）日早判刑。截至約8時，法院外已有逾200公眾排隊，隊尾排至英華街，期間有男子被截查。

▲港警「劍齒虎」裝甲車嚴陣以待。（圖／香港01）

早於上周五（15日）起，已有數十人開始排隊，不少中外傳媒亦已放下物件「霸位」。開庭前夕，18日中午更已有人「坐陣」欲取入場籌；傍晚前後可見，現場有約40人排隊等候，大批警員在場駐守，警方續派出「劍齒虎」裝甲車戒備。

民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權罪，31名認罪、及14名經審訊被裁定罪成被告，今（19）日早將判刑。

數日前已有多人開始在法院外排隊，等待派發入庭籌。今早在法院正門外，有劍齒虎、多部警車駐守。截至早上8時，有逾200名公眾排隊，沿法院外圍，隊尾至英華街。期間也有男子在法院外被截查。

▲法院劃設的記者等候區已排滿椅子。（圖／香港01）

沈先生指，被截查前剛剛到場，見到排頭位的人士頗為可疑，指罵對方後即被截查。他表示今日特地來聽判刑，問到有甚麼想向庭內的人表達，他說：「多謝教授。」

排隊尾位置的楊太表示，自己今早從屯門出來，約7時半來到，前面有逾百人排隊，她說撇除「排隊黨」，也多謝其他人來支持。今日持續有雨，亦未有阻礙她出門，她說，「個天都知。我希望各被告平平安安、早日出嚟（上天都知道。我希望各被告平平安安、早日出來）。」

47人案中、早前獲判罪名不成立的被告之一李予信、女長毛雷玉蓮、社民連成員曾健成、前元朗區議員林進等均有到場。

▲旁聽判決的各國領事代表。（圖／香港01）

上午8時25分，排隊人士陸續進入法院聽審，包括「女長毛」雷玉蓮及「阿牛」曾健成。約八時半，囚車陸續抵達法院。另外，各國領事亦有到場排隊聽審。

據司法機構公布，今日將派發共404張公眾人士入庭籌，正庭佔5張，其餘399張籌分布於六個延伸區域。入庭籌派發時間為聆訊前45分鐘、即今午9時15分。

據悉，各名被告接受判刑的法庭，會預留部份座位給各人的家屬，並有25個記者席，每間傳媒機構，僅會獲派一張記者籌；另會有3個法庭視像的延伸法庭。

司法機構昨日傍晚公布公眾席及記者席派籌安排，提到由於需預留座位予為數眾多的被告親友、其法律代表及傳媒，正庭只設5個公眾席，延伸庭則設404個座位，分布於5個法庭及陪審員集合處。記者席方面，正庭設30座位，延伸庭則設41個座位。

▲香港國安處總警司李桂華。（圖／香港01）

31名認罪被告，戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告，吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪，劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

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