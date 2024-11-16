涉詐681萬助理費！新北議員林銘仁否認貪汙遭起訴　裁定300萬交保

▲民進黨新北市議員林銘仁。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉人豪／新北報導

新北市民進黨籍市議員林銘仁於2009年至2016年間，涉嫌以虛報人頭助理或浮報的方式，詐領681萬元助理費遭羈押禁見，新北地檢署日前起訴後，新北地院15日裁定林銘仁300萬元交保。

新北地檢署9月19日到新北市土城區、樹林區、台北市萬華區等議員服務處、林銘仁住處等7處地點執行搜索，當場查扣筆記、帳冊等物，帶回林銘仁、楊姓女助理，以及林男、林女、李男、李女、蘇男等5名親友或助理，以及證人3名到案說明。

檢方指出，林銘仁在2009年至2016年擔任台北縣議會及新北市議員期間，與楊姓女助理以虛報人頭助理或浮報方式，詐領助理補助費681萬元。林銘仁、楊姓女助理涉犯貪污治罪條例第5條第 1 項第2款利用職務上機會詐取財物及刑法第214條使公務員登載不實文書等罪，林銘仁遭羈押禁見；楊姓女助理則是以10萬元金額交保，並限制出境出海及限制住居，並於14日起訴林銘仁、楊姓助理等4人。

新北地院15日開庭，林銘仁否認貪污，但考量本案已偵結無羈押必要，裁定林銘仁300萬元交保，並限制住居及出境出海8月，禁止與同案被告及證人進行聯繫或接觸。