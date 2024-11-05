　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼佛羅雷斯島火山持續噴發！當局宣布緊急狀態　擬撤1.6萬人

▲▼印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）噴發。（圖／路透）

▲ 勒沃托比拉基拉基火山噴發，附近村莊被火山灰覆蓋。（圖／路透）

文／中央社

印尼東部佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山噴發，造成9人喪命、數以千計房屋受損，官員今天表示，政府目標要撤離火山周圍至少1.6萬名居民。

路透社報導，印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）3日晚間噴發，昨天晚間再度發生規模較小噴發，目前火山警戒仍維持最高級別。

官員表示，部分道路上厚厚的火山灰阻礙了撤離行動。

東佛羅雷斯地方政府發言人赫羅尼姆斯（Heronimus Lamawuran）告訴路透社，截至今天早上為止，8座村莊總計1萬6086名居民中約2472人已經撤離。

他說，「我們計劃暫時撤離居民，直到他們能平安返回村莊為止。」

赫羅尼姆斯補充表示，居民被帶往距離火山口約20公里外其他村莊的3棟學校建物和臨時避難所。

他說，「我們部署了更多卡車和軍警人員，以協助今天的撤離行動。」

當局將罹難人數從原先的10人下修至9人，傷者63人，約2384棟房屋和至少25間學校受損。

當地政府已宣布進入為期58天的緊急狀態，使中央政府得以提供居民援助。受火山噴發影響，佛羅雷斯島上4座小型機場已關閉。（譯者：李佩珊／核稿：張曉雯）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
NONO強制猥褻2女獲不起訴　受害女「精神折磨」發聲
司機忘拉手煞車！信義區公車「屁股撞進超商」
快訊／全美「第1張」總統選票出爐！
快訊／信義區公車撞進超商！　現場狀況不明
新北男找妖豔變性人做S　「想再一次」突猝死
酒店妹熬3年戒毒上岸！結婚前「想封存往事」　執行署聽到了
吳宗憲被新人惹怒　封殺至今！導火線曝
上班睡覺、看政論節目！　藍委轟賴清德：離譜人事酬庸亂象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／全美「第1張」總統選票出爐！　12人小鎮「3：3」打成平手

選前之夜最後造勢　川普支持者冒雨齊聚密西根州

「薩巴托水晶球」最終預測出爐！　賀錦麗276比262擊敗川普

雷擊打中球場炸出火光1死　8球員「集體倒地」恐怖畫面曝光

美選倒數！情報機構揭「最大威脅」：正積極破壞選舉誠信

轟到臉都爛了！北韓軍赴俄慘遇烏軍「首波砲擊」　相片清楚證實

美國大選計票可能需等待數天　專家：法律風險增

印尼佛羅雷斯島火山持續噴發！當局宣布緊急狀態　擬撤1.6萬人

德屠夫做「浣熊香腸」爆紅　追溯來源與「納粹德國」有關？

女下班被前男友持槍綁架　靠「尋找我的iPhone」APP驚險獲救

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

快訊／全美「第1張」總統選票出爐！　12人小鎮「3：3」打成平手

選前之夜最後造勢　川普支持者冒雨齊聚密西根州

「薩巴托水晶球」最終預測出爐！　賀錦麗276比262擊敗川普

雷擊打中球場炸出火光1死　8球員「集體倒地」恐怖畫面曝光

美選倒數！情報機構揭「最大威脅」：正積極破壞選舉誠信

轟到臉都爛了！北韓軍赴俄慘遇烏軍「首波砲擊」　相片清楚證實

美國大選計票可能需等待數天　專家：法律風險增

印尼佛羅雷斯島火山持續噴發！當局宣布緊急狀態　擬撤1.6萬人

德屠夫做「浣熊香腸」爆紅　追溯來源與「納粹德國」有關？

女下班被前男友持槍綁架　靠「尋找我的iPhone」APP驚險獲救

朝野審財劃法爆衝突　國民黨批綠拿預算當老大：快還錢給地方

信義區公車停斜坡「屁股滑進對面超商」！　司機喊：有拉手煞車

電影MV熱門拍攝地！　40年回憶「和平新生天橋」要掰了

海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

甜言蜜語暈船！彰化女砸177萬投資泰達幣　聽這句話夢醒了

力駁名嘴編民眾黨宮鬥劇　黃國昌奉勸：不會有用的

台南環保局飛鷹計畫加強查緝　露燃行為無所遁形

苗栗貓裏喵親子公園有蛇！驚見超巨臭青母　市公所加強巡查

她「三餐吃蘋果」狂瘦20kg！竟罕見耳鳴　醫驚：耳咽管脂肪全沒了

首推GTS綠色旅行標章「僅3家取得」　觀光署拍紀錄片鼓勵申請

國際熱門新聞

爆紅小河馬預測「美國總統大選」　結果出爐

日氣象廳曝銀杏最新路徑：西轉後偏南

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

賀錦麗民調51％領先　川普4年前也輸拜登4％

萬聖節路邊撿起「人頭」　結果是真貨

家中1物比馬桶座髒15倍！　每天用150次卻從沒清潔過

3大封關民調　賀錦麗、川普互咬僅差1%

中午忘記帶便當　男意外中9千萬元

輝達一度全球市值第一　美股收黑257點

女遭騙「父斷聯逃了」淚：為何這樣對我

美選7搖擺州封關民調　川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

川普選前賭盤勝率驟降　仍領先賀錦麗

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

更多熱門

相關新聞

印尼東部火山噴發9死！2000公尺灰柱衝天

印尼東部火山噴發9死！2000公尺灰柱衝天

印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）3日深夜猛烈噴發，火山灰竄上2000公尺高，爆炸性熔岩柱影響周圍多座村莊，已知造成9人死亡，當局正緊急疏散附近居民。

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機

康芮颱風登陸南警預防性撤離119戶203人

康芮颱風登陸南警預防性撤離119戶203人

康芮颱風強襲！屏東連夜「強制撤村」　撤離124人

康芮颱風強襲！屏東連夜「強制撤村」　撤離124人

強烈颱風康芮來了！台南東山區預防性撤離61人

強烈颱風康芮來了！台南東山區預防性撤離61人

關鍵字：

火山噴發印尼勒沃托比拉基拉基災難撤離

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

柯文哲的「牢房生活」曝光！　1甩態行為遭批無視人間律法

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面