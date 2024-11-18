球迷瘋搶東京機票！蔡其昌喊「加開班次」　交長：已和業者協調

▲世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

世界12強棒球賽，中華隊昨晚擊敗澳洲，確定前進東京打4強複賽，民進黨立委蔡其昌今表示，球迷擔心買不到東京機票，希望交通部聯繫國航業者，提供加班機或現有班次替換成大型飛機，增加載客量，讓球迷到日本應援，對此交通部長陳世凱說，已請民航局聯繫，請航空業者增加座位供給。

立法院交通委員會今安排「偽變造車牌或其它隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」專題報告，擔任中華職棒會長的蔡其昌提及，昨晚中華隊確定前進東京時，他就立刻聯繫交通部，表達很多球迷希望到東京，幫國家隊應援加油。

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蔡其昌表示，球迷從昨晚都希望去東京幫國家隊應援，但現在日本正逢楓葉季，機票不容易買到、機票少，希望交通部與國籍航空溝通，有無加班或放大機型，增加載客量。

▲立委蔡其昌（左）喊話增班，交通部長陳世凱表示已請民航局跟業者溝通。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

陳世凱答覆，昨天班機訂票率還沒提升，但今天訂票率一直在提升，所以他已請國航業者去思考如何增加供給量，包括增加航班、換大飛機讓載客量增加，交通部會努力，讓國人到東京去幫國家隊加油。

蔡其昌說，國航有飛機是第一個前提，第二就是交通部也要趕快跟日方做聯繫，因為飛機不是隨便開了就進去，還要跟日方機場聯繫，其他航空公司若願意增加航班，我方也應該要積極協助，這是不分藍綠都高興的事。陳世凱表示，交通部、民航局早上已經在聯繫、跟業者溝通。