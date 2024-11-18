網購主怨看診態度「輕浮」　婦產科名醫提告妨害名譽結果曝

▲婦產科名醫不滿被說看診「輕浮」，控告病患妨害名譽結果處分不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

經營知名網購店家的翁女子在Threads留言，提到過去懷孕時，曾因擔心流產去看婦產科，結果醫生「就是一副很輕浮的態度」，遭指涉的婦產科名醫蘇怡寧不滿聲譽受損提告；台北地檢署調查認為，本案應是醫病之間對看診過程的認知落差所導致，18日以涉妨害名譽犯嫌不足等理由，處分不起訴。

翁女長年經營韓系服飾代購，7年前初次懷孕時，因為有出血情況，看了網路推薦去找蘇醫生掛號看診後，胚胎自然流產，翁女先前曾將這段經歷寫在個人部落格，2024年9月間，有網友分享個人求診蘇怡寧醫生的經歷後，翁女因此留言再提往事。

翁女留言稱當時「醫生先內診看胚胎，就是一副很輕浮的態度說：豬血也不好說啊，有的人就是會，有的人就不會，如果是不好的胚胎，過幾天就會排掉了」，「看過程只有2-3分鐘，離開診間非常受傷」。

蘇怡寧不滿翁女的留言造成公審，點名翁女誹謗，並要求道歉；翁女則在個人粉專回應，「用字遣詞可能不大準確造成誤會（看診就兩三分鐘是不含照超音波），原文上我也有寫是有先看了胚胎，應該是說在與蘇醫師看診過程的對話很短暫，再此對用上『輕浮』兩字給您造成的不悅與困擾，針對這個部分真的非常抱歉 ，對不起。」

檢察官調查後認為，蘇怡寧不否認曾在診檢對翁女所說的話，整起事件應該起源於蘇與翁之間，對看診過程的感受認知不同，翁女陳述個人經歷，觸犯妨害名譽嫌疑不足，因此處分不起訴。