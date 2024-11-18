氣溫驟降準備泡湯！網友熱推冬季必去野溪溫泉秘境大公開　體驗野外泡湯趣

▲氣溫驟降想泡溫泉暖和身心！（示意圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

最強大陸冷氣團來襲，下週台北下探14度，來到泡溫泉的季節，除了各大湯屋之外，想體驗更原始的自然之美，充滿自然氣息的野溪溫泉成為網友熱議焦點，台灣身處太平洋火山帶，地熱資源豐富，山林深處藏著令人驚嘆的野溪溫泉秘境，《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「野溪溫泉」話題的網路聲量表現，揭曉網友最愛的7大野溪溫泉排行，一起探索冬日必訪的自然奇景。

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▲7大「野溪溫泉」。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

第1名宜蘭芃芃野溪溫泉

觀察近一年內網友針對「野溪溫泉」的相關話題討論，可以發現「宜蘭芃芃野溪溫泉」因為從四季國小英士分校旁的聯外便道步行30分鐘就可以抵達，因此也被網友譽為「最親民野溪溫泉」，另外芃芃野溪溫泉水質清澈，源泉豐沛，不少網友在去過之後紛紛表示「水色呈現淡藍色非常清澈，水溫也滿高的」、「是去過的野溪溫泉裡面水池種類最多又最大的」，但也有網友有感許多人泡完溫泉後留下垃圾，或是直接開車進入河床破壞自然，因此留言「希望大家可以保護好天然環境，以及村長泡湯規定」呼籲前來泡湯的旅客一起愛護自然資源。

台東栗松野溪溫泉

而位於台東的「栗松野溪溫泉」，因為絕美的青色岩壁而吸引過無數旅客前往，不少網友在看到楓紅山谷夾雜青澀結晶詩情畫意的景色後，直呼「一生必須要去栗松溫泉一次」、「是全台灣最美的野溪溫泉…」。但其實往栗松溫泉的沿途地勢險峻，需要攀繩越過湍急的冰冷溪水，同時也需要攀繩垂降陡坡，因此許多網友在看到路途這麼困難後，感歎道「果然這種美景不是隨便就能看到的」，並同時建議若真的想要一探絕壁之美，可以跟著有經驗的在地嚮導，保障自身安全。

陽明山下七股野溪溫泉

另外位於陽明山的「下七股野溪溫泉」也是備受網友推崇的野溪溫泉之一。除了只要搭公車、步行約十五分鐘就可以抵達之外，下七股溫泉因硫磺沈澱，泉水呈現乳白色狀也被網友稱為「夢幻牛奶湯」，直呼「不用錢就可以泡到貴妃牛奶浴，真的很享受」、「除了有免費停車場之外，附近還有乾淨的廁所，泡完可以直接去換衣服真方便！」，便利的周邊設施也讓下七股野溪溫泉備受網友所推薦。

能夠身處大自然之中享受天然泡湯樂趣固然是一件美好的事情，但也需要留意是否需要提前申請入山證，以及注意季節變化，做好事前作業，才能享受安全又愜意的野溪溫泉之旅！