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日本明治神宮「鳥居上刻字」　美籍遊客遭警方逮捕

記者張方瑀／綜合報導

日本東京知名景點明治神宮外的木製鳥居，遭一名美國籍遊客用指甲刻下字母，目前他也已遭警方逮捕，可能面臨最高3年以下的有期徒刑或30萬日圓以下的罰款。

根據CNN報導，這起事件發生在12日，東京明治神宮的木製鳥居上被人刻了5個英文字母，推測可能是嫌犯的姓氏。日本警方調閱監視器後，在13日逮捕了65歲的美國籍嫌犯海斯（Steve Lee Hayes）。

報導指出，海斯是與家人一同來到日本旅行的，而他因涉嫌損壞文物可能面臨最高3年以下的有期徒刑或30萬日圓（約台幣6.3萬元）以下的罰款。

明治神宮位於東京都澀谷區，供奉著明治天皇與昭德王后的靈位，曾於二戰期間被燒毀，後來在1950年代重建，是繁華都市裡的一片靜謐祥和之地，因為具備歷史文化的珍貴價值，又鄰近觀光客熱愛的原宿地區，因此非常受到歡迎。

隨著訪日遊客數量達到創紀錄的高峰，與旅客相關的破壞事件層出不窮。

今年9月時有一名61歲的奧地利男子因在宮城縣氣仙沼市的一座神社內上演活春宮被捕；另外還有一名17歲的加拿大少年去年在奈良「世界文化遺產」唐招提寺的木作建築上，同樣用指甲刻上自己的名字遭警方逮捕。

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