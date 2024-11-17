北市公車追撞！挨撞大都會客運：駕駛工時8小時內「無不良紀錄」

▲大有巴士追撞大都會客運釀行人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

北市今(17日)一輛大都會客運於斑馬線停等停讓行人時，遭後方大有巴士公車追撞，一名行人被捲入車底喪命，另有15人受傷。大都會客運表示，駕駛酒測正常，每日工時8小時以內，昨天剛休假，駕駛無不良紀錄。

大都會客運一輛公車今上午9時許行經忠孝東路路口時，正停車停讓等斑馬線行人通行，並進行指差確認動作，未料卻遭後方大有巴士公車從後面猛烈追撞，導致大都會客運失控往前衝撞，一名行人閃避不及被捲入車底，大都會客運再撞上對向等紅燈計程車，該起事件釀1死15傷憾事。

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大都會客運表示，今(17)日事故陳姓駕駛同仁54歲，年資13年，為49路固定上午班駕駛員，每日工時皆在8小時以內，最近一天休假為昨(16)日，陳員駕駛狀況良好無不良紀錄，今天受到輕傷，經送往仁愛醫院檢查無大礙，大都會客運將給予公傷假休養並安排心理諮商輔導。

大都會客運總經理李建文表示，大都會客運已經和大有巴士達成共識，全力配合警方釐清肇事責任，稍早已逐一慰問傷者，先奉上每位傷者3000元壓驚紅包，大有巴士也將補送，大都會及大有巴士承諾會負責傷者的全部醫療費用，同時兩家公司都將分別慰問罹難者家屬，依照肇事責任負起賠償責任。

該起事件也波及7名車上的泰國遊客，所幸皆為輕傷，大都會客運表示，除已提供3000元紅包外，考量泰籍旅客明天將離開，也每人賠付5000元，並完成和解。

大都會客運及大有巴士皆表示，將配合主管機關，落實行車安全各項規定，確保類似不幸事件不再發生。