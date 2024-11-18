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超市開幕6天「地面坍塌」母女墜河！她腰椎骨折沒人理　夫遠端救援

▲大陸昆明一間開業不到一周的超市地面塌陷，造成一對母女顧客驚險墜河。（圖／翻攝自微博）

▲大陸昆明一間開業不到一周的超市地面塌陷，造成一對母女顧客驚險墜河。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國雲南15日發生一起誇張事故，一家開業不到一周的超市當天下午突然發生地面塌陷，導致一對母女墜河，並遭大量墜落的貨物重壓。然而，母女墜河後大聲呼救，卻無人救援，直到丈夫接到電話報警，母女才獲救。目前該名母親因腰椎骨折仍在住院治療，詳細事發原因當局仍在調查。

綜合陸媒報導，這家超市位於昆明官渡區世紀城附近，橫跨在一處河道上，與兩岸的建築相連，事發當時一名朱姓母親與12歲女兒正在超市內購物，但僅進店不到5分鐘，就感覺到像地震一樣的劇烈震動，隨後超市地面塌陷，母女倆因此墜入河中，並遭大量的貨物重壓。

▲大陸昆明一間開業不到一周的超市地面塌陷，造成一對母女顧客驚險墜河。（圖／翻攝自微博）

朱女表示，當時店內總共有4名工作人員，但都不在塌陷區域裡，所以只有她和女兒兩人落水，事發後她驚慌地抱著女兒喊救命，但周圍並無人回應，隨後打電話給丈夫求救，丈夫接聽後趕緊報警。警方隨後到場，放下梯子將她們兩人救起。朱女送醫後被診斷出腰椎骨折，目前正在住院治療。

報導指出，這家超市於本月9日開業，事故發生在開業後的第6天，塌陷後隨即暫停營業，事故原因尚不清楚。至於是否涉及違建、有無賠償母女等問題，超市店長表示，他在事發當天並不在店內，現已離職，對於後續狀況無法說明。

事故發生後，不少大陸網友紛紛在社群平台抨擊，「昆明官渡區到處都是違法建築私搭亂建」、「天啊，這是昆明市官渡區世紀城裡面，物業的違建太多了」、「現在豆腐渣工程太多了」目前，該事件仍在進一步調查中。

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