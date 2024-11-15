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哈瑪斯宣稱準備立刻停火　轟以色列「1舉動」沒誠意

▲▼ 加薩Khan Younis汗尤尼斯遭以色列空襲。（圖／路透）

▲加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis）遭以色列空襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯官員奈姆（Basem Naim）宣稱，該組織已經準備好「立刻」達成加薩停火協議，但以色列數個月以來，都沒有提出「嚴肅的提議」。

奈姆（Basem Naim）接受《天空新聞》採訪時透露，自從前領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遭暗殺之後，他們就沒有再收到任何關於停火的「嚴肅提議」。

他說，上一次「明確、經過協調的協議」是在7月2日，各方「討論了所有細節，而我認為我們非常接近停火……結束戰爭，永久停火、全面撤軍與換囚。不幸的是，（以色列總理）納坦雅胡更傾向走上另一條道路。」

主持人提問，去年10月7日對以色列犯下的野蠻攻擊，是否加劇了加薩的暴力？奈姆回應，「你好像是在指控受害者犯下侵略者的罪行。」

▲▼ 流離失所的巴勒斯坦平民逃離加薩走廊北部。（圖／路透）

▲巴勒斯坦平民逃離加薩走廊北部。（圖／路透）

奈姆指出，在越境攻擊前一周，數百名巴勒斯坦人在加薩邊境被殺，人們都在挨餓。他認為，哈瑪斯對以色列的越境攻擊是一種「防禦行為」，「我是一名哈瑪斯成員，但同時也是一名無辜的巴勒斯坦平民，因為我有權過上自由且有尊嚴的生活，有權捍衛自己、保護家人。」

被問及是否後悔攻擊以色列時，奈姆以逃獄囚犯形容自己不會後悔，「這是我們尊嚴的一部分……保護我們自己，保護我們的孩子。」談到美國即將政黨輪替時，他呼籲「任何一位總統」立刻採取必要行動阻止戰爭。

去年10月7日，哈瑪斯對以色列南部發動越境突襲，導致該國1200人喪生，約250人被擄，至今還有大約100名人質被囚禁。加薩衛生部14日表示，自從衝突爆發以來，已經有4萬3700多人喪生，超過10.3萬人受傷。

 
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