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截肢竟「切錯腳」！右腿感染動手術　男麻醉醒來驚見左腿沒了

加國男子接受右腿截肢手術　麻醉醒來傻眼：他們鋸錯腿了

▲ 男子到醫院接受右腿截肢手術，醒來卻發現被鋸掉的是左腿。（圖／翻攝CityNews）

圖文／CTWANT

加拿大近日發生一起嚴重的烏龍醫療事故，一名男子到醫院接受右腿截肢手術，然而當他從麻醉中醒來，卻發現自己被鋸掉的卻是左腿。目前，執行這項手術的醫院與當地有關部門已經對此展開調查。

據《鏡報》報導，48歲的甘迺迪（Jason Kennedy）是一名漁民，他因右腳疼痛和出血，今年10月23日前往加拿大曼尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg）社區醫院「七橡樹綜合醫院」（Seven Oaks General Hospital）求診，醫師判斷他右腿感染嚴重骨髓炎，告訴他必須去大醫院接受截肢手術。

骨髓炎（Osteomyelitis）是一種難纏的骨骼及骨髓組織受感染、發炎疾病，是骨折後常見之併發症，尤其是開放性、複雜的骨折。此類骨折常伴隨嚴重的軟組織破壞、血管破壞和組織腫脤，當骨頭內部血液循環遭阻斷時，便成為細菌滋長的溫床。早期骨髓炎可使用抗生素治療，晚期必須手術治療，而且極難根治，嚴重甚至可能截肢。

由於醫師向甘迺迪解釋，置之不理可能失去雙腿，因此他接受安排，10月31日前往同樣位於溫尼伯市的另一間地區醫院「恩典醫院」（Grace Hospital）進行右腿截肢手術。

然而，當他從麻醉中醒來卻發現外科醫師竟然截錯了腿，他的右腿還好好留在身上，健康的左腿卻消失了，「我真希望這只是一場惡夢，我的右腿現在還在痛，就在我們說話的時候，它還在發痛。」

溫尼伯市健康管理局（Winnipeg Regional Health Authority）發言人通過電子郵件聲明表示，為保護患者隱私無法透露太多消息，但醫療團隊已和患者會面、表達歉意，並開始討論後續處理方式。

發言人補充，當局醫療安全部門正對這起事件進行審查，以尋找潛在的系統改進機會，結果將在調查完成後與患者分享。

甘迺迪則表示，動刀的外科醫生及「另外2名同事」當面向他道歉，而他雖對失去一條健康的腿感到難以接受，最終仍選擇寬恕對方，公開此事則是為喚起大眾警覺，避免發生在他身上的悲劇重演。

甘迺迪的母親伊馮娜‧楊（Yvonne Young）向媒體表示，她為兒子展現的寬恕美德感到驕傲，但她仍認為醫院應對此負責並賠償她兒子，「他理當得到賠償，這是對他的傷害，而且這太不應該發生了。」她主張醫院應提供義肢並承擔相關費用，以幫助兒子繼續生活。

甘迺迪則表示，自己過去也曾在無家可歸的狀況下度過幾年，直到2023年才穩定下來找到住處，然而現在平白失去一條腿，另一條腿也狀況不佳有待截肢，讓他對未來感到非常擔憂。

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