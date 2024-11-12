　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

▲▼心臟,醫師,醫生,醫療人員,醫院,看診。（圖／翻攝自Unsplash圖庫）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

「波波醫生」近來再掀論戰，鬧到衛福部長邱泰源出面承諾，將會系統性檢討，把醫療事故減到最低。一名科大女網友就直言，台灣未來是超高齡社會，又有醫護短缺的問題，或許可將普通症狀的病患交由他們治療，「為什麼要反對波波醫生呢？」然而，這番話再度引起撻伐，大票網友留言狂酸，「不要再洗地了。」

女網友在Dcard發文提到，「每次去診所看醫生，不外乎兩種結果：過敏、感冒，接著拿藥離開，吃沒用就再看一次，然後換個藥，波波醫生如果也具備上面的能力，又有仁心仁術，我覺得好像不需要這麼排擠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼醫院,醫生。（圖／翻攝自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她直言，台灣民情上考取醫生是特別困難的事，波波醫生執照相對好拿，現任醫生自然會比較反彈，「但台灣未來是超高齡社會，可以想見會越來越多人需要醫生，如果波波醫生進入醫療市場，可以減少醫護短缺的問題，是不是從這角度來說，不用這麼反對呢？也許可以把一般普通症狀的病患由波波醫生治療，而需要更高階技術的留給台灣的醫學生，各自都有市場？」

然而，大票網友看完並不買單，紛紛回應「高中時成績比我差的同學，透過爸爸送錢去波蘭唸牙醫，看看我學校，妳敢給波波看嗎？」「好了啦，別再出來洗地了，槽點太多我不想一一回，否則妳臉會被打得跟豬頭一樣腫」、「妳以為會換機油，就可以開車行了喔？如果看病只是要拿那些基礎健保藥，幹嘛不去藥局買成藥就好，看醫生是為了確定是不是有更嚴重的問題，或者沒注意到地方需要提醒」、「妳在開玩笑？」「妳是住在烏托邦？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假
柯文哲貼身「心靈秘書」正面曝　大選北海岸陪看海
台灣被點名！　川普2.0關稅「亞洲這幾國」要小心
Albee「馬甲包不住」蹦出來了！上班穿太辣
陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客」　王鴻薇：飯局談什麼？
天兔颱風周五逼進　東半部雨連下3天
員工疑遭霸凌輕生亡　勞動部回應了
台中一口氣增加27處科技執法！地點揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

水污費開徵10年首調漲　晶圓半導體、發電廠共2200家受影響

阿堂鹹粥「虱目魚賣一片虧一片」挨轟！　苦苓：嫌貴是窮酸的表現

學生、家長超難搞！她嘆「補習班老師」是最爛工作　網獻計神翻轉

1人2000鐵板燒！「天花板掉老鼠」餐廳急挽救　律師：大家就算了

情侶交往後「沒話題聊」能走得長久？　過來人曝經驗：很正常

牙醫界也鄙視波波醫「最卑賤的存在」　內行曝：常出現在3地方

快訊／國家警報響！大雷雨狂轟1地　警戒區域曝

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

〈Melody〉不唱了？陶喆笑：好問題　明年進軍戶外場「大巨蛋讓給杰倫」

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

水污費開徵10年首調漲　晶圓半導體、發電廠共2200家受影響

阿堂鹹粥「虱目魚賣一片虧一片」挨轟！　苦苓：嫌貴是窮酸的表現

學生、家長超難搞！她嘆「補習班老師」是最爛工作　網獻計神翻轉

1人2000鐵板燒！「天花板掉老鼠」餐廳急挽救　律師：大家就算了

情侶交往後「沒話題聊」能走得長久？　過來人曝經驗：很正常

牙醫界也鄙視波波醫「最卑賤的存在」　內行曝：常出現在3地方

快訊／國家警報響！大雷雨狂轟1地　警戒區域曝

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

快訊／台股收盤大跌547.87點　台積電跌35元至1050

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

大法官提名人沒拜會朝野黨團　羅智強：賴清德沒打算讓人事案過

地價每坪飆186.5萬！　台中建商2.7億吃下南屯全家店面

公館商圈3家精選美食！超人氣厚實炸豬排、大份量韓食價格親民

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

杜蘭特痛罵太陽隊友影片流出　嚴厲指責：把他X的球傳出去！

勝騎士6局狂飆10K壓制美國奪勝投　委內瑞拉5比3奪第2勝

大江生醫「白醋栗」農藥殘留違規！「城市綠洲」餐具溶出雜質

交不出業績！「千億級房企」確定下市　股票淪壁紙

生活熱門新聞

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

去膩日本觀光景點！網推「深度旅遊YTR」讚風格舒服

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

台中高雄首試辦MaaS交通跨域服務　運研所：推展到全國

台中高雄首試辦MaaS交通跨域服務　運研所：推展到全國

台灣明年將邁入「超高齡社會」，65歲以上人口達到總人口的20%以上，高齡者的交通需求日益重要，交通部運輸研究所引進北歐所提倡跨域性包容性MaaS（Mobility as a Service）服務，輔導台中市、高雄市率先試辦，整合大眾運具帶領長者無縫出行，未來將逐步推展至全國各縣市。

iPhone 16 Pro「深夜自動播音樂」　他嚇壞截圖更毛了！

iPhone 16 Pro「深夜自動播音樂」　他嚇壞截圖更毛了！

波波醫生惹議！吳欣岱：要台灣接受對嗎

波波醫生惹議！吳欣岱：要台灣接受對嗎

網傳「波波醫師」名單！醫盼別再傳

網傳「波波醫師」名單！醫盼別再傳

禾馨「波波女醫」害命！蘇一峰批：這次後門開更大

禾馨「波波女醫」害命！蘇一峰批：這次後門開更大

關鍵字：

波波醫生醫療事故高齡社會醫護短缺網友討論

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面