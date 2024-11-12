去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

「波波醫生」近來再掀論戰，鬧到衛福部長邱泰源出面承諾，將會系統性檢討，把醫療事故減到最低。一名科大女網友就直言，台灣未來是超高齡社會，又有醫護短缺的問題，或許可將普通症狀的病患交由他們治療，「為什麼要反對波波醫生呢？」然而，這番話再度引起撻伐，大票網友留言狂酸，「不要再洗地了。」

女網友在Dcard發文提到，「每次去診所看醫生，不外乎兩種結果：過敏、感冒，接著拿藥離開，吃沒用就再看一次，然後換個藥，波波醫生如果也具備上面的能力，又有仁心仁術，我覺得好像不需要這麼排擠。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她直言，台灣民情上考取醫生是特別困難的事，波波醫生執照相對好拿，現任醫生自然會比較反彈，「但台灣未來是超高齡社會，可以想見會越來越多人需要醫生，如果波波醫生進入醫療市場，可以減少醫護短缺的問題，是不是從這角度來說，不用這麼反對呢？也許可以把一般普通症狀的病患由波波醫生治療，而需要更高階技術的留給台灣的醫學生，各自都有市場？」

然而，大票網友看完並不買單，紛紛回應「高中時成績比我差的同學，透過爸爸送錢去波蘭唸牙醫，看看我學校，妳敢給波波看嗎？」「好了啦，別再出來洗地了，槽點太多我不想一一回，否則妳臉會被打得跟豬頭一樣腫」、「妳以為會換機油，就可以開車行了喔？如果看病只是要拿那些基礎健保藥，幹嘛不去藥局買成藥就好，看醫生是為了確定是不是有更嚴重的問題，或者沒注意到地方需要提醒」、「妳在開玩笑？」「妳是住在烏托邦？」