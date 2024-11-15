加密貨幣網紅遭擄「5個月後曝屍野外」　加拿大1女嫌落網

▲米爾沙希被發現陳屍自然公園，32歲女嫌勒帕吉被捕。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

加拿大25歲加密貨幣網紅米爾沙希（Kevin Mirshahi）今年6月遭綁架，時隔將近5個月，被發現陳屍一座自然公園。當局目前已經逮捕一名32歲女嫌，對她提出第一級謀殺罪指控。

《太陽報》等外媒報導，今年6月21日晚間，米爾沙希與2女1男外出時，在蒙特婁一棟大樓的停車場被綁架，隔天另外3名友人都安全獲釋，但他依然不見蹤影，大規模搜索未果之後，被懷疑已經遭遇不幸。

10月30日，自然公園「Île-de-la-Visitation」管理員在園區內尋獲一具男性遺體，經過法醫證實就是米爾沙希。《蒙特婁日報》報導，他的遺體被包裹住，雙手雙腳都被綁住。

另一方面，警方已經根據倖存者證詞，找到米爾沙希遇害的民宅，還有一輛作案使用的廂型車，但已經被燒毀。2個月後，也以謀殺指控逮捕32歲的女嫌勒帕吉（Joanie Lepage）。

事實上，米爾沙希的公司「加密貨幣天堂島」（Crypto Paradise Island）2021年起就被魁北克「金融市場管理局」（AMF）調查，他也被禁止從事證券交易、以經紀人或投資顧問的身分進行任何活動，下令刪除社群媒體所有貼文。