牙醫界也鄙視波波醫「最卑賤的存在」　內行曝：常出現在3地方

▲大多醫師收到波波牙醫的履歷都會直接刷掉。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者施怡妏／綜合報導

北市禾馨新生婦幼診所劉姓前醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，由於該醫師被爆出是「波波醫生」，引發極大關注。一名在牙醫相關行業工作的網友指出，波波醫生在牙醫界是最卑賤的存在，聊到波波都是非常排斥，也不容許診所有這樣的醫生，因此大多波波醫生都是在父母的診所上班，或是自行開業。

有網友在PTT發文，前幾梯隊的老波波，大多在父母的診所上班，少數會出來自行開業，新一批的波波醫生蠻多都卡在實習，「有些牙科相關醫材公司，有臨床部門的職位，未拿到執照的波波，會來這種公司上班」。

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他提到，牙醫的世界裡本來就有「鄙視鏈」存在，也有派系相關，例如台大一團、北醫一團、中字輩一團，最後私醫一團，「波波應該也有自己一團」，有的真的是仁心仁術，有的真的是非常商業，波波則是最卑賤的存在，大多數的醫生聽到波波都是咬牙切齒，非常排斥，「面試牙醫師，基本上九成一定刷掉波波」。

因此，波波醫生大多都在父母診所上班，或是自行開業，不過也有少部分的牙醫診所會收，原PO就透露，「南部有一家非常大的連鎖牙醫（聯盟性質，可能不同診所名稱，但同一體系），他們這間專收波波，可以說是全台灣最大的波波牙醫師集散地」。

貼文曝光，網友直呼扯，「有卦推」、「我家人就是在南部被波波牙齒弄壞的，為了錢，什麼話術都可以說出口，超沒底線」、「不公布學歷應該要判刑」、「這種就專門先把你病誇大，然後弄糟再逼你花大錢弄，還不一定弄得好，然後一直來回搞」、「後面水很深啦」、「通常回國再洗個研究所學歷或XX協會專科醫生，之後就省略波波學歷」。