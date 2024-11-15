台鐵南迴線明天多數停駛　天兔來襲最新異動一次看

▲台鐵南迴線除部分列車外，其餘各級列車全區間停駛。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中颱天兔來襲，花東、屏東、恆春半島首當其衝。台鐵15日晚間宣布，南迴線16日中午前除特定跨線列車正常行駛，其餘各級列車全區間停駛。

16日12時前列車行駛概況如下：

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一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）正常行駛。

二、東部幹線（樹林=花蓮=臺東間）正常行駛。

三、南迴線（枋寮=臺東間）：12時前，除下列跨線列車指定行駛區間外，各級列車全區間停駛。

（一）順行：

1. 162次（臺東05:52=南港11:57）臺東=潮州間停駛，潮州=南港間行駛。

2. 306次（花蓮06:24=新左營11:00），花蓮=臺東間行駛，臺東=新左營間停駛。

3. 402（樹林05:41=知本10:22）樹林=知本間行駛。

4. 372次（臺東10:17=臺中15:11）臺東=潮州間停駛，潮州=臺中間行駛。

（二）逆行：

1. 371次（臺中07:00=臺東11:32）臺中=枋寮間行駛，枋寮=臺東間停駛。

2. 301次（臺南06:30=花蓮10:59）臺南=枋寮間行駛，枋寮=台東間停駛。臺東=花蓮間行駛。

3. 411次（新左營05:23=樹林12:59）新左營=臺東間停駛，臺東=樹林間行駛。

4. 415次（新左營07:37=樹林14:35）新左營=臺東間停駛，臺東=樹林間行駛。

5. 417次（知本10:45=樹林15:32）知本=樹林間行駛。

6. 3005次（臺中06:05=臺東11:43）臺中=枋寮間行駛，枋寮=臺東間停駛。

7. 161次（南港05:47=臺東12:15）南港=潮州間行駛，潮州=臺東間停駛。

8. 423次（新左營10:49=樹林18:23）新左營=樹林間行駛。

四、受颱風影響，以下列車全區間停駛：

302次、304次、3006 次、3018次、3003次、305次、藍皮解憂號（5898次、5899次）、3310次、3001次、3303次。

五、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

至於退、換票及改乘，自氣象署發布海上颱風警報之日起，至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊，可請洽台鐵公司官網或24小時服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或至就近車站詢問。